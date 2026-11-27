সহিংস পন্থায় কি প্রত্যাবর্তন সম্ভব
বাংলাদেশের রাজনীতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে ক্ষমতার হিসাব-নিকাশের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নাগরিকের নিরাপত্তার প্রশ্ন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা, সরকারের গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার ঘটনা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন করে উত্তপ্ত করেছে। একদিকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা, অন্যদিকে সহিংসতার ঘটনা জনমনে তৈরি করেছে গভীর আতঙ্ক। প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের পথ জনসমর্থন, নাকি অস্থিরতা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করা?
শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি কেবল একজন সাবেক সরকারপ্রধানের ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিচারিকপ্রক্রিয়া, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিন্যাস। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রত্যাবর্তন কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আইনকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, আদালতের রায় এবং প্রত্যাবর্তনসংক্রান্ত জটিলতার নিষ্পত্তি হতে হবে স্বচ্ছ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ায়।
দেশের অনেক জেলায় বিস্ফোরণের খবর, গোপালগঞ্জে অচলাবস্থা এবং বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার অভিযোগ পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এসব ঘটনার প্রতিটি তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা জরুরি। কারণ, রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে গুজবকে এড়িয়ে যাওয়ার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা না হলে সহিংসতা আরও বাড়বে। আর রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করা কখনো প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না।
রাজনীতিতে শক্তির প্রকৃত পরিমাপ অস্ত্রের উপস্থিতি কিংবা রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সক্ষমতা নয়, বরং জনগণের আস্থা অর্জনের সামর্থ্য। একটি রাজনৈতিক শক্তি তখনই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে, যখন তার বক্তব্যে যুক্তি থাকে, কর্মসূচিতে জনস্বার্থ থাকে এবং আচরণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা অনুধাবন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংঘাতের সবচেয়ে বড় মূল্য পরিশোধ করেন সাধারণ মানুষ। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানটি হয়তো কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সারা জীবনের সঞ্চয়, অবরোধে আটকে পড়া মানুষটি হয়তো জরুরি চিকিৎসার জন্য ছুটছেন, আর বিস্ফোরণের আতঙ্কে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একটি প্রজন্মের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করছে। অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতার হিসাব-নিকাশে এই মানুষগুলোর ক্ষতির হিসাব প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়িত্ব কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। তবে আইন প্রয়োগের নামে নির্বিচার গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক হয়রানি কিংবা বিরোধী মত দমনের পরিবেশও তৈরি করা যাবে না। রাষ্ট্রের সামনে এখন দুটি দায়িত্ব পালন করা জরুরি, একদিকে সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ও নিরপেক্ষ অবস্থান, অন্যদিকে নাগরিকের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা। কারণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করে শুধু অপরাধীকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি দিলে পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসবে না। ক্ষমতাসীন এবং নিষিদ্ধ দলের কোনো পক্ষই আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণ-আন্দোলন, প্রতিবাদ ও ক্ষমতার পরিবর্তনের বহু অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রকে নতুন করে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো প্রতিহিংসার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। অতীতের সংঘাতকে নতুন সংঘাতের অজুহাত বানালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনো স্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রয়োজন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, সংযত বক্তব্য এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝতে হবে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়, বরং ভিন্নমতকে সহাবস্থানের সুযোগ দেওয়াই গণতন্ত্রের শক্তি। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় ফেরা কোনোটিই বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন হতে পারে না। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র কি এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে মতপার্থক্যের নিষ্পত্তি হবে যুক্তি ও আইনের মাধ্যমে, আগুন ও আতঙ্কের মাধ্যমে নয়। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ হতে পারে, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের গ্রহণযোগ্য পথ নির্ধারণ করবে গণতান্ত্রিক বৈধতা, জনগণের আস্থা ও আইনের শাসন।
যে রাজনীতি মানুষের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়, সে রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তোলে। বাংলাদেশের এখন ক্ষমতার লড়াইয়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন সহিংসতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি দায়িত্বশীল, সহনশীল ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে কাজ করা।শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ বাংলাদেশের রাজনীতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে ক্ষমতার হিসাব-নিকাশের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নাগরিকের নিরাপত্তার প্রশ্ন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা, সরকারের গ্রেপ্তারের হুঁশিয়ারি এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতার ঘটনা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন করে উত্তপ্ত করেছে। একদিকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা, অন্যদিকে সহিংসতার ঘটনা জনমনে তৈরি করেছে গভীর আতঙ্ক। প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের পথ জনসমর্থন, নাকি অস্থিরতা ও
আতঙ্ক সৃষ্টি করা?
শেখ হাসিনার ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিষয়টি কেবল একজন সাবেক সরকারপ্রধানের ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিচারিকপ্রক্রিয়া, কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিন্যাস। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রত্যাবর্তন কিংবা রাজনৈতিক অবস্থান পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আইনকে পাশ কাটানোর সুযোগ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ, আদালতের রায় এবং প্রত্যাবর্তনসংক্রান্ত জটিলতার নিষ্পত্তি হতে হবে স্বচ্ছ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ায়।
দেশের অনেক জেলায় বিস্ফোরণের খবর, গোপালগঞ্জে অচলাবস্থা এবং বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার অভিযোগ পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। এসব ঘটনার প্রতিটি তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা জরুরি। কারণ, রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে গুজবকে এড়িয়ে যাওয়ার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় আনা না হলে সহিংসতা আরও বাড়বে। আর রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে নাজুক করা কখনো প্রকৃত রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না।
রাজনীতিতে শক্তির প্রকৃত পরিমাপ অস্ত্রের উপস্থিতি কিংবা রাজপথে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সক্ষমতা নয়, বরং জনগণের আস্থা অর্জনের সামর্থ্য। একটি রাজনৈতিক শক্তি তখনই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে, যখন তার বক্তব্যে যুক্তি থাকে, কর্মসূচিতে জনস্বার্থ থাকে এবং আচরণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা অনুধাবন করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংঘাতের সবচেয়ে বড় মূল্য পরিশোধ করেন সাধারণ মানুষ। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানটি হয়তো কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সারা জীবনের সঞ্চয়, অবরোধে আটকে পড়া মানুষটি হয়তো জরুরি চিকিৎসার জন্য ছুটছেন, আর বিস্ফোরণের আতঙ্কে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি একটি প্রজন্মের শিক্ষাজীবনকে ব্যাহত করছে। অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতার হিসাব-নিকাশে এই মানুষগুলোর ক্ষতির হিসাব প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দায়িত্ব কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব। অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় ও রাজনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে তদন্তের আওতায় আনতে হবে। তবে আইন প্রয়োগের নামে নির্বিচার গ্রেপ্তার, রাজনৈতিক হয়রানি কিংবা বিরোধী মত দমনের পরিবেশও তৈরি করা যাবে না। রাষ্ট্রের সামনে এখন দুটি দায়িত্ব পালন করা জরুরি, একদিকে সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ও নিরপেক্ষ অবস্থান, অন্যদিকে নাগরিকের নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা। কারণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না করে শুধু অপরাধীকে বিচারের মাধ্যমে শাস্তি দিলে পরিস্থিতি কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসবে না। ক্ষমতাসীন এবং নিষিদ্ধ দলের কোনো পক্ষই আইনের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গণ-আন্দোলন, প্রতিবাদ ও ক্ষমতার পরিবর্তনের বহু অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রকে নতুন করে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো প্রতিহিংসার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। অতীতের সংঘাতকে নতুন সংঘাতের অজুহাত বানালে রাজনৈতিক পরিবর্তনের কোনো স্থায়ী সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এ মুহূর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রয়োজন দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, সংযত বক্তব্য এবং সহিংসতার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বুঝতে হবে প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা গণতন্ত্রের লক্ষ্য নয়, বরং ভিন্নমতকে সহাবস্থানের সুযোগ দেওয়াই গণতন্ত্রের শক্তি। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় ফেরা কোনোটিই বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন হতে পারে না। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র কি এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারবে, যেখানে মতপার্থক্যের নিষ্পত্তি হবে যুক্তি ও আইনের মাধ্যমে, আগুন ও আতঙ্কের মাধ্যমে নয়। ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ হতে পারে, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের গ্রহণযোগ্য পথ নির্ধারণ করবে গণতান্ত্রিক বৈধতা, জনগণের আস্থা ও আইনের শাসন।
যে রাজনীতি মানুষের নিরাপত্তা কেড়ে নেয়, সে রাজনীতি শেষ পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তোলে। বাংলাদেশের এখন ক্ষমতার লড়াইয়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন সহিংসতার ঊর্ধ্বে উঠে একটি দায়িত্বশীল, সহনশীল ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে কাজ করা।
নুসরাত জাহান বৈশাখী, শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ