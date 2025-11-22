ভারী ভূমিকম্পে কাঁপছে বাংলাদেশ

আলম শাইন
ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কিংবা বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে হুঁশিয়ারি সংকেত পেলেও অথবা নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ হলেও ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেতে এ ধরনের কোনো সুযোগ পায় না মানুষ। কারণ, বিজ্ঞান ভূমিকম্পের মতো মহাদুর্যোগের কাছে খুবই অসহায়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস মানুষকে জানানোও যায় না। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সে ক্ষেত্রে সামান্য সফলতাও অর্জন করেছেন। তাঁরা সেলফোনের মাধ্যমে ভূমিকম্পের আগাম সতর্কীকরণের সামান্য উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তবে সেটি তেমন একটা কার্যকর ব্যবস্থা নয়; মাত্র ৮০ সেকেন্ড আগে জানা যাবে। তবু সেটি নিয়ে আশায় বুক বাঁধা যায়। হয়তো একদিন সেটি ৮০ মিনিটেও দাঁড়াতে পারে। তবে বর্তমানে এই দুর্যোগ থেকে নিস্তার পাওয়ার অন্য কোনো উপায় নেই—এটাই সত্য।
ভূমিকম্প বিভিন্ন মাত্রার হয়। ধ্বংসলীলা ও দুর্যোগ শক্তির পরিমাপ বোঝাতে রিখটার স্কেলের মাত্রা ব্যবহার করা হয় ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে। যেমন ১ থেকে ১০ হচ্ছে রিখটার স্কেলের মাত্রা। রিখটার স্কেলের মাত্রা ৫-এর ওপরে গেলেই সেটাকে ভারী ভূমিকম্প বলা হয়। যেই মাত্রার ভূমিকম্প শুক্রবার ঢাকার আশপাশে ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এটির মাত্রা ছিল ৫.৭, যার উৎপত্তিস্থল নরসিংদী জেলায়। এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে যতটা জানা গেছে তা হচ্ছে, ঢাকা শহরে তিনজনের মৃত্যু, আহত অনেক এবং অনেক ভবন হেলে পড়েছে এবং নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জায়গায়ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারছি।
ভূমিকম্পের একেক মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার মানেই হচ্ছে ১০ থেকে ৩২ গুণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন ভূমিকম্পের মাত্রা ৫ থেকে ৫.৯৯ হচ্ছে মাঝারি, ৬ থেকে ৬.৯৯ তীব্র, ৭ থেকে ৭.৯৯ ভয়াবহ, ৮-এর ওপরে মহাদুর্যোগ। এই হচ্ছে রিখটার স্কেলের হিসাব। রিখটার স্কেলের হিসাব ছাড়াও ভূমিকম্প ছোট, মাঝারি ও বড় ধরনের আখ্যা দিয়ে থাকে অনেকেই। তবে ভূমিকম্পের ধরন যেমনই হোক না কেন, সব ধরনের ভূমিকম্পই বিপজ্জনক। ছোট ধরনের ভূমিকম্প তেমন বিপজ্জনক না হলেও মাঝারি ধরনের ভূমিকম্পের তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হয় এবং গ্যাসলাইন ভেঙে তছনছ হওয়ার পাশাপাশি জনপদে আগুন লেগে যায় বেশির ভাগ সময়। আর বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তো কথাই নেই, ভয়ংকর বিভীষিকা নেমে আসে যেকোনো জনপদে। সেটি যদি সমুদ্রের তলদেশে ঘটে, তাহলেও রক্ষা নেই।
জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপে উপকূল প্লাবিত হয়ে হাজার-লাখো প্রাণের বিনাশ ঘটায়। যেমন ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের ৩০ কিলোমিটার গভীরে যে ভূকম্পন ঘটে, তাতে ১৪টি দেশের প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা যায়। ওই ভূমিকম্প বিশ্বে ‘সুনামি’ নামে পরিচিতি পায়; যার মাত্রা রিখটার স্কেলে ৯.১ থেকে ৯.৩।
পৃথিবীর ইতিহাসে ওই ভূমিকম্প দীর্ঘতম সময়ের ছিল; প্রায় ৮.৩ থেকে ১০ মিনিট এর স্থায়িত্ব ছিল। অন্যদিকে ১১ মার্চ ২০০৯ সালে জাপানে কয়েক সেকেন্ড স্থায়িত্বের বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার মাত্রা ছিল ৮.৯। ওই ভূমিকম্পের ফলে ওই তারিখের দিনের দৈর্ঘ্য ১.৮ মাইক্রো সেকেন্ড হ্রাস পেয়েছিল। তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে ১৯৬০ সালে চিলিতে।
রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ৯.৫ রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে চিলিতে বিভীষিকাময় মহাদুর্যোগ নেমে আসে এবং ঘরবাড়ি ধ্বংসের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। এর পর থেকে চিলি সরকার যেকোনো স্থাপনার অনুমোদনের ক্ষেত্রে কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করে। চিলিতে বিল্ডিং কোড বাধ্যতামূলক করাতে পরবর্তী সময়ে এর সুফলও পেয়েছে দেশটি। দেখা গেছে, ৮ মাত্রার ভূমিকম্পেও দেশটির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মোটামুটি এই হচ্ছে জলে-স্থলে আঘাত হানা তিনটি বড় ধরনের ভূমিকম্পের পরিণাম। এ ছাড়া বড় ধরনের আরও কয়েকটি ভূমিকম্প বিশ্বে আঘাত হেনেছিল, যার ফলে জনপদ বিধ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি লাখ লাখ প্রাণের সমাধি ঘটেছিল যুগে যুগে। সুতরাং বলা যায়, ভূমিকম্প অন্যান্য দুর্যোগের চেয়েও ভয়াবহ একটি দুর্যোগ। কারণ, এই দুর্যোগ শুধু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর প্রাণই কেড়ে নেয় না, যেকোনো জনপদকেও বিলীন করে দেয়। অর্থাৎ, সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বড় ধরনের ক্ষেত্রই হচ্ছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্প নিয়ে অনেক মিথও আছে। ভূমিকম্প শুধু পৃথিবীতেই নয়, সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহেও আঘাত হানে। ভূ-অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটের ওঠানামার কারণই হচ্ছে ভূকম্পন বা ভূমিকম্পের প্রধান কারণ। এ ছাড়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, শিলাচ্যুতি, তাপ বিকিরণের কারণেও ভূমিকম্প হয়। তবে সেই ধরনের ভূমিকম্প টেকটোনিক প্লেটের ওঠানামার মতো অতটা ভয়ংকর হয় না।
ভূমিকম্প যেকোনো মুহূর্তেই আঘাত হানতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, বিশ্বে বছরে লাখ লাখ ভূমিকম্প হয়। এর মধ্যে অনেকগুলো কম্পন অনুধাবনও করা যায় না। সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, বছরে গড়ে ১৭টি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়, রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের মাত্রা ৭-এর ওপরে থাকে। আর ৮ মাত্রার ভূমিকম্প বছরে একবার হয়ে থাকে।
তবে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প আঘাত হানে, তার ৯০ শতাংশই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ঘটে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প না ঘটলেও বর্তমানে বড় ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে দেশটি। ভূতাত্ত্বিক জরিপে জানা যায়, বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫ নম্বরে রয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকিতে রয়েছে সিলেট অঞ্চল। কারণ, এই অঞ্চল ভারতীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ফলে এখানে বারবার ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার মৃদু ভূমিকম্প উচ্চমাত্রার ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দেয়, যা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আশঙ্কার কারণ। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বাংলাদেশকে সতর্কও করেছে।
বিষয়টি মাথায় নিয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরাও জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে রিখটার স্কেলের মাত্রা ৭ ছাড়িয়ে গেলেই রাজধানী ঢাকা শহরের প্রায় ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়বে, যা সম্প্রতি আফগানিস্তানে ঘটেছে। আর ভূমিকম্পের মাত্রা ৮ ছাড়িয়ে গেলে শহরে দেড়-দুই লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে। এমনিতেই বাংলাদেশের অবস্থান ভারতীয়, ইউরেশীয় ও বার্মিজ তিনটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত, যার ফলে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিনিয়ত মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হলেও মানুষ তা টের পায় না।
সুতরাং বলা যায়, ভূমিকম্প মহাদুর্যোগ হয়ে যেকোনো সময় বাংলাদেশে বড় ধরনের আঘাত হানতে পারে। কাজেই আমাদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। ভবন নির্মাণ এবং যেকোনো ধরনের স্থাপনার ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড মেনে সঠিক গ্রাউন্ড মোশন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে পুরোনো ভবনকে টেকসই মজবুতভাবে সংস্কার করতে হবে। খুব বেশি পুরোনো দালান বা ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙে ফেলতে হবে। ঢাকাশহরের জন্য বিষয়টি আরও ভয়ংকর হতে পারে। ভূমিকম্প ৭ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে রাজধানী ঢাকা শহরের চিত্র পাল্টে যাবে। ঘনবসতি ও জনবহুল এই শহর হবে তখন মৃত্যুপুরী। কাজেই এখনই সতর্ক হতে হবে সবাইকে।
টেকসই স্থাপনা নির্মাণের পাশাপাশি ঘনবসতি ভবন নির্মাণ প্রতিহত করতে হবে। তাহলেই কেবল জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে।
সাফিয়া ইসলাম দিশা
বর্তমান পৃথিবীতে টিকে থাকতে ও নিজেকে সমৃদ্ধ করতে এ দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বাংলাদেশে আজ সবাই শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছে, কারণ তারা জানে উন্নত জীবনযাপনের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই।
বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৭৭.৯ শতাংশ। আমাদের দেশে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য রয়েছে অনেকগুলো পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। এই সংখ্যাটা নেহাতই কম নয়। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৪০-৫০ হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। প্রতিবছর এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে থাকে ইউরোপের দেশগুলো, এ ছাড়া রয়েছে আমেরিকা, কানাডা, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া। প্রধান কারণ এ দেশগুলোতে উন্নত সুযোগ-সুবিধা বেশি, উন্নত জীবনের হাতছানি, ভালো পড়াশোনার সুযোগ এবং চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা, দেশে যোগ্যতার অবমূল্যায়ন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি। যাঁরা বিদেশে যাচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেসব শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে যাচ্ছেন তাঁদের যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধুই ডিগ্রি অর্জন নয়, বরং সেই দেশে স্থায়ী হওয়া। তাঁরা আর দেশে ফেরত আসতে চান না। ফলে ঘটছে ব্রেন ড্রেন বা মেধা পাচার। দেশের মেধা বিদেশে চলে যাচ্ছে। মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে বিদেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।
শিক্ষার্থীদের বিদেশে স্থায়ী হওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে—যেমন দেশে সঠিক মূল্যায়ন না পাওয়া, উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও বেকার থাকা। আজ বিশ্বের শীর্ষ অনেক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশিরা উচ্চপদে চাকরি করছেন। কারণ, উন্নত দেশগুলো মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে চাকরি দেয়। কর্মক্ষমতা দেখে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিতে আগ্রহী হচ্ছে, সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক তরুণের স্বপ্ন থাকে দেশের সেবা করা, কিন্তু যখন তাঁরা দেশে উপযুক্ত মূল্যায়ন পান না, তখন তাঁরা বিদেশে উন্নত জীবনের জন্য পাড়ি দেন। ফলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে।
বাংলাদেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী নতুন চিন্তা-উদ্ভাবন নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে হবে।
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদেশে যাওয়া দোষের নয়, দেশের ক্ষতির কারণ হলো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে দেশে আর না ফেরা। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এমন তরুণদের দেশের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। দেশের সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির বিকল্প কিছু নেই।
শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজিউল হাসান
বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের জন্ম কোন তারিখে? চোখ বন্ধ করে দুটি তারিখ উল্লেখ করা যায়—১ জানুয়ারি এবং ৩১ ডিসেম্বর। বিষয়টি আগে চুপিসারে জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা শিক্ষাসনদে ঘাপটি মেরে থাকলেও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বহুল ব্যবহারে প্রকট আকারে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ফেসবুক এই দুই তারিখেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে পরামর্শ দেয়।
প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দুই দিনেই এত বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্ম হলো কী করে? চটপট বলে দেওয়া যায়, ১ জানুয়ারি এবং ৩১ ডিসেম্বর যাদের জন্মতারিখ, তাদের অধিকাংশেরই প্রকৃত জন্মতারিখ এগুলো নয়। সাদা চোখে একজন মানুষের দুই জন্মতারিখের বিষয়টি খুব নিরীহ ধরনের ভুল কিংবা অপরাধ মনে হতে পারে। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও ব্যক্তিজীবনে এই অপরাধ কিংবা তথাকথিত ভুলের প্রভাব অনেক বড়। কারণ, এটি একটি চুরি। একটি শিশুর জীবনের পথচলার শুরুতেই এই চুরি সংঘটিত হয়, তার অজ্ঞাতসারে। তার জীবন গড়ে ওঠে একটি চুরি, তথা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে।
বাংলাদেশে অবশ্য বয়স চুরির এই বিষয়টি ‘ওপেন সিক্রেট’। অনেক অভিভাবকই বড়াই করে বলেন, তিনি সন্তানের মঙ্গলের জন্যই বয়স কমিয়ে দিয়েছেন। অনেক প্রাপ্তবয়স্কও পরবর্তী জীবনে (বড়াই করে না হলেও মনে মনে) অভিভাবককে ধন্যবাদ জানান এই বলে যে ‘ভাগ্যিস, বয়সটা চুরি করা হয়েছিল। এ কারণেই চাকরিতে ঢোকার সরকার-নির্ধারিত বয়সসীমা ফাঁকি দেওয়া যাচ্ছে!’ অবশ্য সবার ক্ষেত্রেই যে অভিভাবকই বয়স চুরি করেন, তা কিন্তু নয়। গত কয়েক দশকে আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জেনেছি, কেউ কেউ বড় হয়ে নিজেই নিজের বয়স কমিয়েছেন, আরও কিছু বেশি সময় চাকরি করতে। তবে আরেকটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই বেরিয়ে আসে, এই চুরি শুধুই চাকরিকাল বাড়ানোর জন্য নয়, এর পেছনে আরও স্বার্থ রয়েছে।
বাংলাদেশে বয়স চুরির বিষয়টি একেক মানুষের ক্ষেত্রে একেকভাবে ঘটে, বিভিন্ন কারণে ঘটে। অনেকের ক্ষেত্রে বয়স চুরির ঘটনাটি ঘটে পরিবারে। অভিভাবক মনে করেন, সন্তানের বয়সটা যদি এক-দুই বছর কিংবা নিদেন পক্ষে ছয় মাস কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার শিক্ষাজীবন শুরু হবে অপেক্ষাকৃত পরিণত মস্তিষ্ক নিয়ে। আবার কেউ কেউ আরেকটু আগ বাড়িয়ে ভাবেন, বয়সটা একটু কমিয়ে দেওয়া গেলে সন্তান চাকরিতে প্রবেশের জন্য অপেক্ষাকৃত সময় ও সুযোগ বেশি পাবে। কেউ কেউ অবশ্য সন্তান বছরের শেষ দিকে কিংবা শুরুর দিকে জন্ম হওয়ায় ভাবেন, বছর শুরুর দিন-ক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে একটু বয়স কমিয়ে দিলে কী এমন হবে!
বয়স চুরি যে কেবলই বয়স কমাতেই করা হয়, তা-ও কিন্তু নয়। কেউ কেউ বয়স বাড়াতেও বয়স চুরি করেন। সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনের সুবাদে বয়স বাড়ানোর কিছু উদাহরণও আমরা জেনেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেকে অংশগ্রহণকারী দাবি করে চাকরিক্ষেত্রে নিজের জন্য কিংবা সন্তানদের জন্য বিশেষ সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ—এমনই কিছু উদাহরণ।
কিন্তু বয়স চুরির প্রভাবটা যদি গভীরভাবে ভাবা হয়, তাহলে পরিষ্কার হয়—এই অসততা একটি জাতির জন্য সামগ্রিকভাবে কতটা ক্ষতিকর। বয়স কাটাছেঁড়া করা প্রতিটা শিশুর জীবন দাঁড়ায় একটি মিথ্যার ওপর ভর করে। শিশুটি খানিকটা বড় হয়ে যখন এই সত্যের মুখোমুখি হয়, তখন সে হয়তো ধাক্কা খায়। তার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগে—‘আমার জন্মতারিখ দুটি কেন?’ কোনো শিশু হয়তো মুখ ফুটে এই প্রশ্ন করে না, তবে এ নিয়ে যে সে ভাবে না তা কে বলতে পারে! একটি শিশুর মস্তিষ্কে কত কত প্রশ্ন ঘোরে, তার কতটাইবা আমরা জানি। যে প্রশ্ন তাকে সবচেয়ে বেশি তাড়িত করে, সেটিই সে প্রকাশ করে। বাকি প্রশ্নগুলো তার মনে অনির্দিষ্টকালের জন্য রয়ে যায় জবাবহীন হয়ে। যদিও বয়স চুরি-সংক্রান্ত প্রশ্নটির জবাব কিছুটা বড় হয়েই (কৈশোরকালে) সে আপন মনে জেনে যায়।
একবার ভাবুন, যে শিশুর জীবনের শুরু এমন মিথ্যা দিয়ে, সে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের কাছ থেকে কী শিখবে? বড় হয়ে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সে কী দেবে? অনেকে হয়তো যুক্তি তুলে ধরবেন, ‘আমারও তো বয়স কমানো হয়েছে, তাই বলে কি আমি অসৎ হয়ে গেছি?’ যিনি এই প্রশ্ন তুলবেন, তাঁকেও অনুরোধ করি—বয়স চুরির বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তিনিও কি মনে মনে গুটিয়ে যান না?
বয়স নিয়ে বিশ্বের অন্য দেশে কী ঘটে আমার জানা নেই। তবে আমাদের দেশে যা ঘটে, তা তুঘলকি। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এর কারণে নানা ঘটনা ঘটছে। প্রথমত, যে শিশুর বয়স চুরি করা হয়নি, সে শিক্ষাজীবনে প্রবেশই করে অপেক্ষাকৃত বয়সে বড় শিশুদের সঙ্গে। ফলে সহপাঠীদের সঙ্গে সেভাবে পেরে ওঠে না। এটা তার মনন-মানসিকতায় ভয়ংকর প্রভাব ফেলে। শিক্ষাজীবনের শুরুতে এমন নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রভাব কিন্তু তার বাকি জীবনে রয়ে যায়। একইভাবে সরকার-নির্ধারিত বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া একজন মানুষ যখন বয়স কমানোর সুযোগ নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করেন, তিনি মূলত অন্য একজনকে বঞ্চিত করেন। আবার যিনি বিশেষ সুবিধা নিতে বয়স বাড়িয়েছেন, তিনি বা তাঁর সন্তানেরাও কিন্তু কাউকে না কাউকে বঞ্চিত করছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে, এভাবে একটি শঠতার মাধ্যমে চাকরিতে ঢুকে যাওয়া মানুষটি তাঁর কর্মজীবনে কতটা সৎ থাকতে পারবেন? অবশ্য দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সম্প্রতি যে হারে বিভিন্ন রাজনীতিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করছে, তাতে মনে আরেকটি প্রশ্ন জাগতেই পারে—আমাদের দেশে সৎ মানুষ আছে তো?
একজন মানুষের জীবনটা অন্তত শুরু হওয়া উচিত সত্যের ওপর ভর করে। তারপর বড় হয়ে সেই মানুষটি তাঁর বিবেক জাগ্রত রাখবেন, নাকি বিকিয়ে দেবেন, তা তিনিই নির্ধারণ করবেন। এবং তাঁর কর্মফল তিনিই ভোগ করবেন (যদিও আমাদের দেশে ক্ষমতার তোষণ করে আর বিবেক বিকিয়ে দেওয়া মানুষেরাই ভালো থাকেন বলে আমরা দেখেছি এবং দেখছি)।
তাহলে এই চুরির পথ বন্ধ করার উপায় কী? অনেকগুলো পথ রয়েছে। সরকারের তরফ থেকে এরই মধ্যে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা হলো, জন্মনিবন্ধনের সময় হাসপাতালের দেওয়া জন্মসনদ ও টিকা কার্ডের তথ্য প্রদান। কিন্তু তাতেও বয়স চুরি কিন্তু থেমে নেই। কাজেই বয়স চুরি বন্ধ করতে হলে সবার আগে সৎ হতে হবে অভিভাবককে। তাঁরা সচেতন হলে বয়স চুরি ঠেকাতে আইনও লাগবে না, পুলিশ-র্যাবও নামাতে হবে না। সর্বোপরি সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকলে, বাংলাদেশ একটি বড় মিথ্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।
জাহীদ রেজা নূর
১৯৮৯ সালে আমরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলাম, তখন পৃথিবীর ইতিহাস এক বিশাল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছিল। অনেকেরই মনে পড়ে যাবে, মিখাইল গরবাচেভের পিরিস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের আহ্বানে পুরো সমাজতান্ত্রিক ব্লক আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। পুনর্গঠন এবং স্বচ্ছতা-জবাবদিহির প্রশ্নটি সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সেটা তাৎক্ষণিকভাবে বাইরের পৃথিবী বুঝে উঠতে পারেনি। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় এত সব জঞ্জাল জমেছিল, যা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সাফ করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছিল, কারণ সেই জঞ্জাল সৃষ্টির মূল দায়ভার ছিল তাদেরই। তারা জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সবখানে পার্টি-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তারা রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ ও সংস্কৃতি জগৎকে আত্মীকৃত করে ফেলেছিল। বিরুদ্ধমত সহ্য করা হতো না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ’ বইটি পড়লে সে সময়ের বাস্তবতা বোঝা সহজ হয়। তিনি সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোয় সমাজতন্ত্র পতনের নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য চিত্র এঁকেছেন। আমি শুধু ১৯৮৯ সালের কিছু ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, যা ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করেছে।
১৯৮৯ সালের জুন মাসে পোল্যান্ডে আংশিকভাবে মুক্ত নির্বাচন হয়েছিল, কমিউনিস্টবিরোধী সলিডারিটি সরকার এসেছিল ক্ষমতায়। হাঙ্গেরি খুলে দিয়েছিল তাদের সীমান্ত, সে দেশে পতন ঘটেছিল কমিউনিস্ট শাসনের। সে বছর ৯ নভেম্বর ভেঙে পড়েছিল বার্লিন প্রাচীর। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দুই জার্মানির মিলনদৃশ্য দেখেছিল। চেকোস্লোভাকিয়ায় ঘটেছিল ভেলভেট রেভল্যুশন, শান্তিপূর্ণভাবেই পতন হয়েছিল কমিউনিস্ট শাসনের, আর এ ক্ষেত্রে রোমানিয়ার কথা তো আলাদা করে বলতেই হয়। চসেস্কুর পতন ও তাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্লক একেবারেই ভেঙে পড়ে। বাদ থাকল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে।
সে সময় কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাঙার প্রতিযোগিতায় নেমেছিল মানুষ, সে কথা মনে করিয়ে দিতে চাই পরবর্তী বিষয়টিতে প্রবেশ করার উপলক্ষ হিসেবে।
মনে করিয়ে দিতে চাই, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল নেতা লেনিনের ভাস্কর্যও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছিল, ভূমিসাৎ করা হয়েছিল—সে দৃশ্যও দেখেছিল পৃথিবীর মানুষ।
২. ‘রোডস মাস্ট ফল’ আন্দোলনটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের ২৪ বছর পর। দক্ষিণ আফ্রিকার ‘ইউনিভার্সিটি অব কেপটাউন’-এ ২০১৫ সালের ৯ মার্চ শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। ছাত্রনেতা চুমা ম্যাকুয়ে (ইংরেজিতে Chumani Maxwele) সেসিল জন রোডসের মূর্তির ওপর মানববর্জ্য নিক্ষেপ করেছিলেন। এর পরপরই বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল।
রোডস ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, যাঁকে আফ্রিকা দখলের মূল স্থপতি বলা হয়ে থাকে। আফ্রিকার সম্পদ দখল ও শোষণের প্রতীক হিসেবেই তাঁকে বিবেচনা করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনে করেন, রোডসের ভাস্কর্য এখানে থাকার অর্থ হচ্ছে, তা উপনিবেশবাদেরই জয়গান গাইবে। সুতরাং এই ভাস্কর্য সরিয়ে বি-উপনিবেশকরণের দিকে জোর দিতে হবে। ‘রোডস মাস্ট ফল’ হলো রোডসের ভাস্কর্য অপসারণ করার আন্দোলন। আন্দোলন শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যেই ৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাস্কর্যটি সরিয়ে নেয়। এরপর শিক্ষাক্ষেত্রে, পাঠ্যক্রমে নানা ধরনের পরিবর্তন আসে, যা অন্য এক আলোচনার বিষয়।
আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে যাব ব্রিটেনে, কারণ এই আন্দোলনের আঁচ লেগেছিল ব্রিটেনেও। অক্সফোর্ডের ওরিয়েল কলেজের সামনে থাকা রোডসের ভাস্কর্য অপসারণ নিয়েও সোচ্চার হয়ে ওঠেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ভাস্কর্য এখনো পুরোপুরি অপসারিত হয়নি যদিও, তবে পাঠ্যক্রমে বি-উপনিবেশকরণ প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্ব পায়। পুঁজিবাদ, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য, ভাষা, রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয়-কাঠামোতে বৈষম্য নিয়ে তর্ক-বিতর্কের পথ প্রশস্ত হয়।
৩. আরেকটি আন্দোলনের কথা বলে মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৩ সালে আফ্রিকান-আমেরিকান কিশোর ট্রেভন মার্টিনকে গুলি করে হত্যা করেছিল শ্বেতাঙ্গ জর্জ জিমারম্যান। কিন্তু আদালতের রায়ে তিনি বেকসুর খালাস পান। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি বাক্য ঘুরতে থাকে, ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’।
তবে এ আন্দোলনটি বিস্ফোরিত হয়েছে ২০২০ সালের মে মাসে। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ অফিসার ডেরেক শভিন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু গেড়ে প্রায় ৯ মিনিট চেপে ধরে ছিলেন। ফ্লয়েডের শেষ কথা ছিল, ‘আই কান্ট ব্রিথ’ (আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না)। এই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা যুক্তরাষ্ট্র। ৫০টি রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শহরে বিক্ষোভ হয়। ৬০টির বেশি দেশে প্রতিবাদ হয়। পুলিশের জবাবদিহি নিয়ে নতুন আইন করার দাবি ওঠে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বিশ্বের একটি বড় মানবাধিকার আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে এই ঘটনা।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো, এ সময় কনফেডারেট ভাস্কর্যগুলো অপসারণের দাবি ওঠে। কনফেডারেট বলতে বোঝায় তাদের কথা, যারা দাসপ্রথা বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করেছিল।
তারই রেশ ধরে ব্রিটেনেও উঠেছিল কলস্টনের ভাস্কর্য অপসারণের দাবি। এডওয়ার্ড কলস্টন ব্রিটেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। দাতব্য কর্ম করেছেন অনেক। কিন্তু তাঁর একটি নেতিবাচক পরিচয় হলো, তিনি দাস-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার। ব্রিটেনের কুখ্যাত ট্রান্স-আটলান্টিক দাস-ব্যবসার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পৃক্ততা।
৪. এবার আসি মূল প্রসঙ্গে। ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙার কাজটি আসলে কীভাবে দেখে মানুষ? ব্রিটিশ সংবাদ ও মতামত ওয়েবসাইট ‘আনহার্ড’ মূলত রক্ষণশীল ও বামপন্থী উভয় দৃষ্টিভঙ্গির লেখাই প্রকাশ করে থাকে। সেখানে এই ভাস্কর্য ভাঙাভাঙির মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটি ভালো লেখা লিখেছেন জোয়েল ডে। লেখাটিতে সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ও ব্রিটেনে ভাস্কর্য ভাঙচুরের ব্যাপারে দুই বিপরীত মতবাদ নিয়ে চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে। তারই আলোকে কিছু কথা বলা যায়।
‘রোডস মাস্ট ফল’ আর ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলনের সরাসরি প্রভাব পড়েছিল ব্রিটেনজুড়ে। আর তাতে ছিল উপনিবেশবিরোধী ভাবনার স্ফুরণ। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের যে স্মৃতিস্তম্ভগুলো ছিল, সেই ব্যক্তিদের বিবেচনা করা হচ্ছিল বর্ণবাদের উসকানিদাতা হিসেবে। কলস্টনের ভাস্কর্য উচ্ছেদের পাশাপাশি রবার্ট দ্য ব্রুস থেকে রানি ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিস্তম্ভও পড়েছে ভাঙচুরের তালিকায়। ২০২০ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ ব্রিটনই এসব মূর্তি অপসারণের পক্ষে।
ব্রিটনরা কেন এ রকম করে ভাবছে, তা বোঝা শক্ত নয়। কেউই এমন ব্যক্তিকে সম্মান জানাতে চান না, যিনি অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করে অর্থ উপার্জন করেছেন। তাই ব্রিটেনের তরুণেরা তাদের ঔপনিবেশিক অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ করছে বলে মনে হয়।
২০২০ সালে সরকারি জরিপে আরও দেখা যাচ্ছে, ১৬ থেকে ২৪ বছরের মাত্র ১৬ শতাংশ তরুণ ইতিহাস বিষয় নিয়ে আগ্রহী। আরেক জরিপে দেখা গেছে, ব্রিটিশদের ইতিহাস নিয়ে গর্ব ১০ বছরে ৮৬ থেকে ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে। এই অবনতির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষত পুলিশ ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস।
অনেক বিশ্লেষকই বলছেন, এই সমস্যার উদ্ভবের কারণ সম্ভবত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞান অর্জনে অনীহা। তরুণেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখন তথ্য নেয় ইউটিউব, পডকাস্ট ইত্যাদি থেকে, যেগুলো সব সময় নির্ভরযোগ্য সূত্র না-ও হতে পারে।
ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয়। এখানেও রয়েছে বিস্মিত হওয়ার মতো বহু উপাদান।
৫. সোভিয়েত ইউনিয়নে যে প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল, তার একটি হলো কাজাখস্তান। আলমাতি দীর্ঘ সময় ধরে ছিল কাজাখস্তানের রাজধানী। যানবাহনের ধোঁয়ায় ঘেরা শহরটির কেন্দ্রস্থলে ‘আরমান’ সিনেমা হলের পাশেই রয়েছে একটি বারেলিফ ভাস্কর্য। বারেলিফ হলো এমন এক শিল্পকর্ম, যা দেয়াল বা পাথর থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। আরমান সিনেমা হলের পাশের এই বিশাল শিল্পকর্মটিতে দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগীয় বর্ম পরিহিত সাহসী কাজাখ অশ্বারোহীদের সারি—হাতে বর্শা ও পতাকা—যেন যাযাবর বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক নারী, যিনি মাতৃরূপী মাতৃভূমিকে প্রতীকীভাবে উপস্থাপন করেন। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের স্মরণে তৈরি এই ভাস্কর্য আধুনিক আলমাতির মাঝে এক বিস্ময়কর স্মারক।
‘অক্টোবর’ শিরোনামের এই সোভিয়েত যুগের বিশাল শিল্পকর্মটি নরম ধূসর পাথরে খোদাই করা হয়েছিল লেনিনের অভ্যুত্থানের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে, তাতে এই ভাস্কর্যটি ধূলিসাৎ করে দিতে পারত এই শহরের উত্তেজিত জনগণ। কিন্তু সেটা তারা করেনি। স্থানীয় জনগণ এই ভাস্কর্যের জন্য গর্বিত। তাদেরই একজন বলেছে, ‘এটি খারাপ সময়ের প্রতীক, কিন্তু সে সময় কেটে গেছে। এটিকে সংরক্ষণ করতে হবে, কারণ এটি শিল্প। আর শিল্প মানেই সুন্দর।’
কমিউনিস্ট শিল্প রাজনৈতিক প্রতীক থেকে পরিণত হয়েছে নন্দনচর্চার এক ধারায়। রাজনৈতিক বার্তা বিলীন হওয়ায় স্ট্যালিন-পরবর্তী সেই ইউটোপিয়ান মোজাইক ও ফ্রেস্কোগুলো আজ নিছক শিল্প, যা সবাই বিনা মূল্যে উপভোগ করতে পারে।
বহু উদাহরণের মধ্যে আর একটিমাত্র উদাহরণ দেব। বুলগেরিয়ার বুজলার্জা স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল ১৯৮১ সালে। পাহাড়ের চূড়া ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে সমতল করে এর ভিত্তি তৈরি করা হয়। ভেতরে ৯৩৭ বর্গমিটারজুড়ে ৬০ জন শিল্পীর তৈরি কোবাল্ট মোজাইক। প্যানেলগুলোর বিষয়—বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস, মার্ক্স, লেনিন, কৃষক-শ্রমিক-গেরিলা—সব মিলিয়ে এক বিশাল শিল্পজগৎ। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের পতন হলে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু স্থপতি দোরা ইভানোভা ২০১৫ সালে ‘বুজলার্জা প্রজেক্ট ফাউন্ডেশন’ গড়ে তোলেন। ইন্টারনেটে ছবি দেখে তিনি বুঝলেন—ধ্বংসস্তূপের নিচে লুকিয়ে আছে এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। তাঁর লক্ষ্য ছিল এটিকে পুনরায় জীবন্ত করা। তাঁর ভাষায়—‘এটি সংরক্ষণ জরুরি, কারণ এটি এক স্থাপত্য-শিল্প-নির্মাণের মহার্ঘ সৃষ্টি; এবং আরও জরুরি—আমাদের অতীতকে মনে রাখতে হবে, বিশেষত যখন তা বেদনাদায়ক।’
এই অনুভূতি শুধু শিল্পীসমাজেই নয়। স্থানীয়রাও চায় এটি সংরক্ষিত হোক। ট্যাক্সিচালকেরাও বলেন, ‘এটি একটি জাদুঘর হলে চমৎকার হতো!’
৬. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ব্যাখ্যা ও অর্ধসত্যের কেন্দ্র। ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’-এ প্রভাবিত অনেক তরুণ মনে করে, ব্রিটেন কেবল দাসত্বের ওপর দাঁড়িয়ে ধনী হয়েছে। আংশিক সত্য হলেও, তারা উপেক্ষা করে—প্রাকৃতিক সম্পদ, উদ্যোগী সংস্কৃতি, শিল্পবিপ্লব—এসবও ব্রিটেনকে শক্তিশালী করেছিল। ইতিহাসকে এক চোখে দেখলে চিত্র বিকৃতই হয়।
পোলিশ সাংবাদিক আগাতা পিজিকের একটি কথা স্মরণ করা দরকার। তিনি বলেছেন, ‘এভাবে মানুষ আধুনিক রাজনীতির ক্ষোভকে ইতিহাসের স্মৃতিস্তম্ভে চাপিয়ে দিচ্ছে, যা বিপজ্জনক সরলীকরণ।’
স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙা সহজ; সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধান কঠিন—এই কথা বোঝার জন্য তো ব্রিটেন বা বুলগেরিয়ার কাছে যেতে হবে না। খোদ আমাদের দেশেই কি তার উদাহরণ পাওয়া যাবে না?
লেখক: উপসম্পাদক,
আজকের পত্রিকা
