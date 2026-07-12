অতিবৃষ্টি-পাহাড়ি ঢলে ৭ জেলায় ৫১ জন নিহত, সবচেয়ে বেশি কক্সবাজারে

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড় ধসে দেশের সাত জেলায় ৫১ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন ৩৯ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কক্সবাজারে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই জেলায় আহতের সংখ্যাও বেশি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আজ রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে রোববার দুপুর ২টা পর্যন্ত সারা দেশে ৫১ জন মারা গেছেন, আহত হয়েছেন ৩৯ জন। তাদের মধ্যে কক্সবাজারে ২৮ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, মৌলভীবাজারে ১২ জন, বান্দরবানে ৬ জন এবং রাঙামাটিতে ৩ জন মারা গেছেন। আহতদের মধ্যে কক্সবাজারের ২৪ জন, চট্টগ্রামের ১২ জন, বান্দরবানের দুজন এবং খাগড়াছড়ির একজন রয়েছেন।
মন্ত্রণালয় বলছে, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। এই ৭ জেলায় গতকাল দুপুর ২টা পর্যন্ত ২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা এবং ৫ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, দেশের ৫৯ উপজেলার ৩৬৮টি ইউনিয়ন ও ১২টি পৌরসভা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১ হাজার ৪৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ৩৮ হাজার ৪২২ জন আশ্রয় নিয়েছেন।
বন্যাকবলিত ১১ জেলায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা ও সার্বিক সহযোগিতায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলাগুলো হলো—বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, ফেনী, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও জামালপুর...১০ মিনিট আগে
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