Ajker Patrika
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জাতীয়

দাপ্তরিক পত্রে নজরুল বর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দাপ্তরিক পত্রে নজরুল বর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশ

দাপ্তরিক পত্রে ‘নজরুল বর্ষ’ এর নির্ধারিত লোগো ব্যবহার করতে সরকারি দপ্তরগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। আজ রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ শাখা সকল সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের এই নির্দেশনা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে।

সরকার ২০২৬ সালের ২৫ মে থেকে ২০২৭ সালের ২৫ মে পর্যন্ত সময়কে ‘নজরুল বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এই বিষয়টি তুলে ধরে চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গত ২ জুলাই ‘নজরুল বর্ষ’ এর লোগো উন্মোচন করেছেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শ, চেতনা ও সৃষ্টিকে জাতির কর্ম ও মননে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘নজরুল বর্ষ’ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২০২৭ সালের ২৫ মে পর্যন্ত সকল দাপ্তরিক পত্রে ‘নজরুল বর্ষ’-এর নির্ধারিত লোগো ব্যবহারের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুরোধ জানিয়েছে।

এমতাবস্থায়, স্ব স্ব মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ২০২৭ সালের ২৫ মে পর্যন্ত সকল দাপ্তরিক পত্রে 'নজরুল বর্ষ'-এর নির্ধারিত লোগো যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

চিঠিজেলা প্রশাসকসরকারবিভাগীয় কমিশনারসরকারিমন্ত্রিপরিষদনির্বাহী কর্মকর্তাউপজেলা প্রশাসন
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