Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সন্তানদের ওপর ক্ষোভ: ৮০ বছরের বৃদ্ধের গোপনে বিয়ে, জমি বিক্রি করে থাকছেন ঢাকায়

টঙ্গিবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ জুলাই ২০২৬, ১১: ৪৬
সন্তানদের ওপর ক্ষোভ: ৮০ বছরের বৃদ্ধের গোপনে বিয়ে, জমি বিক্রি করে থাকছেন ঢাকায়
মো. শাহাজালাল শেখ। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় ৮০ বছর বয়সী মো. শাহাজালাল শেখ নামের এক বৃদ্ধের গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করা ও জমি বিক্রি নিয়ে সন্তানদের মাঝে তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা।

পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করে ঢাকায় বসবাস করছেন এবং সেখান থেকেই একের পর এক জমি বিক্রি করছেন। তবে বৃদ্ধ বাবার দাবি, ছেলেদের দুর্ব্যবহারের কারণে বাধ্য হয়ে তিনি বাড়ি ছেড়েছেন।

গতকাল শনিবার (২৫ জুলাই) বাড়ইপাড়া গ্রামে শাহাজালাল শেখের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

শাহাজালাল শেখের মেয়ে নাসিমা আক্তার জানান, তাঁর বাবা বর্তমানে কোথায় এবং কেমন আছেন, সে বিষয়ে তাঁরা স্পষ্ট নন। তিনি বলেন, ‘আমার বাবা বৃদ্ধ মানুষ। আমরা শুনেছি তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। আমরা বাবাকে ফেরত পেতে চাই।’

বড় ছেলে আলমগীর শেখের অভিযোগ, তাঁর বাবা ধীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা শাহ আলম হালদার ও শাহজাহান ব্যাপারীর সহযোগিতায় দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন এবং তাঁদের সহায়তায় জমি বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আলমগীর শেখ বলেন, ‘বাবা বৃদ্ধ মানুষ। তাঁর টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় পক্ষের লোকজন তাঁকে আর দেখবে কি না, তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত।’ বাবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি আরও জানান, বাবার সঙ্গে বিরোধ থাকলেও তাঁরা চান তিনি স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পরিবারের তোলা অভিযোগ প্রসঙ্গে শাহ আলম হালদার বলেন, শাহাজালাল শেখ দ্বিতীয় বিয়ে করে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় দ্বিতীয় স্ত্রীর মেয়ে ও জামাইয়ের সহায়তায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকছেন।

শাহ আলম আরও দাবি করেন, শাহাজালাল জমি বিক্রি করে একটি গাড়ি কিনেছেন এবং সেখান থেকে প্রতি মাসে ২৫ হাজার টাকা আয় করেন।

পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে শাহ আলম বলেন, ‘পরিবারের সদস্যরা শাহাজালালের সঙ্গে খারাপ আচরণ করায় তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। জমি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়।’

অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে শাহাজালাল শেখ মোবাইল ফোনে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা কিছু অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার ছেলেরা আমাকে মারতে আসে। তাই আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। আমি এখন ঢাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। আমার টাকার প্রয়োজন, তাই জমি বিক্রি করছি।’

তবে শাহাজালাল শেখের দ্বিতীয় বিয়ের বিস্তারিত তথ্য কিংবা জমি বিক্রির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত পরিবারের অভিযোগগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগবিয়েটঙ্গিবাড়ীমুন্সীগঞ্জজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
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