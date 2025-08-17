৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকসহ ১৫ জনের নামে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যাংকঋণের নামে ৬৮ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ কে এম ফারুক আহমেদ, তাঁর স্ত্রী ফেরদৌস আরা বেগম, সাউথইস্ট ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের ১৩ কর্মকর্তাসহ ১৫ জনের নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৬, ৪০৯, ১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন আজ রোববার এসব তথ্য জানিয়েছেন।
দুদকের করা মামলার অভিযোগে বলা হয়, সাউথইস্ট ব্যাংকের মতিঝিল করপোরেট শাখার একাধিক কর্মকর্তার সহায়তায় ‘দ্য ডেলটা অ্যাকসেসরিজ লিমিটেড’ নামক প্রতিষ্ঠান ৯টি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে প্রায় ৫৮ কোটি ৯০ লাখ টাকার ঋণ নেয়; সুদ, চার্জসহ যা ২০২৩ সালের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায় ১৫৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে পরিশোধ হয়েছে প্রায় ৯১ কোটি টাকা। বাকি ৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়।
এতে আরও বলা হয়, ঋণ প্রদানে ব্যাংকের নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ক্ষমতার অপব্যবহার ও যোগসাজশের মাধ্যমে আসামিদের সহায়তা করেন। ফলে ঋণের শর্ত পূরণ না করেই বিপুল পরিমাণ ঋণছাড়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।
মামলায় আসামিরা হলেন সাউথইস্ট ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার ইমাম বোখারী, এভিপি ও ফরেন ট্রেড ইনচার্জ মোজাম্মেল হক, এভিপি ও ফরেন ট্রেড ইনচার্জ মোর্শেদ আলম মামুন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ারুল কবীর, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল বাতেন চৌধুরী, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আব্দুস সবুর, এসইভিপি নাসিম সিকান্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নাসির উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট সরদার হাজ্জাজ, ইভিপি আব্দুর রহমান চৌধুরী, এফএভিপি শিল্পী রানী দাস, এভিপি শ্যামল কুমার চৌধুরী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আবু তাহের।
