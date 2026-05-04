২০৮ প্রবাসী জুলাই যোদ্ধাকে ২৫ লাখ টাকা করে দিতে রুল

জুলাই আন্দোলনে ভূমিকা রাখার কারণে প্রবাসে কারাভোগ করে দেশে ফেরা ২০৮ প্রবাসী জুলাই যোদ্ধার প্রত্যেককে কেন ২৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি এ এফ এম সাইফুল করিমের বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী। আদেশের বিষয়ে তিনি বলেন, ২০৮ জনের মধ্যে জুলাই আন্দোলনের সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাজাপ্রাপ্ত ৫৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এই ৫৭ জনসহ ২০৮ জনকে সরকার জুলাই যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনূসের অনুরোধে সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তবে তাঁরা যেহেতু আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাই তাঁদের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ কমিটি করে। যেখানে চারজন উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যার কারণে রিট করা হয়েছে।
