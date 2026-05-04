Ajker Patrika
জাতীয়

৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী
ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আজ সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্য-অধিবেশন শেষে মন্ত্রী এ তথ্য জানান।

পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘২০ হাজার কিলোমিটার খাল খননের কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা শেষ করব। এর মধ্যে সরকারের ১৮০ দিনের কর্মসূচি রয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘কোনো কোনো এলাকায় কোন খালটি বেশি অগ্রাধিকার পাবে, কোন খালটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ—দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে জিরো টলারেন্সে সততার সঙ্গে কীভাবে কাজগুলো করা যায়, সেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি।’

নদী দখল ও দূষণ নিয়ে এক প্রশ্নে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, ‘দীর্ঘদিন দেশে খাল খনন কর্মসূচি ছিল না। খাল খনন প্রক্রিয়া নতুনভাবে শুরু করেছি। খাল যেটা প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা যখন আবার নতুন করে কাটা হবে, তখন এর মধ্যে যারা অবৈধ দখলদার, তারা এখান থেকে আস্তে আস্তে সরে যাবেন। অন্যরা এসে খাল দখল প্রক্রিয়ার মধ্যে সংযুক্ত হয়ে যাবেন, সেই সুযোগ নাই। এরপরে যদি কেউ তা করেন, আইনগতভাবে ডিসিরা তা মোকাবিলা করবেন।’

খাল দখল করে নির্মিত স্থাপনাগুলো নিয়ে এক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, ‘খালের গতি, খালের প্রবাহ ঠিক রেখে যখন আমরা কাজ করব, ওর মধ্যে যদি কোনো দোকান পড়ে, সে দোকান ভেঙে ফেলব। এর মধ্যে যদি কোনো মার্কেট কেউ গড়ে তোলে অথবা মাছ চাষ করার জন্য কেউ যদি ঘেরাও করে খালের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, ডিসিদের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্টরা আইনগতভাবে কাজ করে সমাধান করে দেবেন। আমরা জনগণের স্বার্থ দেখেই এসব কাজ করব, এ বিষয়ে ডিসিদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

মেশিনের পাশাপাশি খাল খননকাজে মানুষকেও যুক্ত করা হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এতে কর্মসংস্থান হবে। খালের পাড়ে যে মাটিগুলো উঠে আসবে, কোনো প্রতিষ্ঠান এসব মাটি নিতে চাইলে ডিসির নেতৃত্বে কমিটির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এরপরেও মাটি থেকে গেলে তা নিলামে বিক্রি করা হবে।

বিষয়:

জেলা প্রশাসকদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়খাল খনন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উত্তপ্ত কলকাতা: মমতার গাড়ি লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান, বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

তামিলনাড়ুতে থালাপতি বিজয়ের উত্থানের ইঙ্গিত, কেরালায় শেষ দুর্গ হারাচ্ছে বাম

যেসব পুরুষকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে ইসলাম

অপরাধীরা বেপরোয়া, পুলিশে অস্বস্তি অভিযান নিয়ে

রেকর্ড ৮০০ কোটি ডলার ‘উত্তরাধিকার কর’ দিল স্যামসাং পরিবার, বাংলাদেশেও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

সিনিয়র অফিসার নেবে ব্র্যাক, থাকবে প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্র্যাচুইটির সুবিধা

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

আলোচনায় অচলাবস্থা, বিরক্ত হয়ে ইরানকে খেপাতে ফাঁদ পাতছেন ট্রাম্প

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সন্তানের আকিকা না দিলে কি গুনাহ হয়

সম্পর্কিত

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির বৈধতা নিয়ে রিট

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তির বৈধতা নিয়ে রিট

নুসরাতকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেটের অনুমোদন দিল ইসি

নুসরাতকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেটের অনুমোদন দিল ইসি

আরেক মামলায় গ্রেপ্তারের পর আবারও ৩ দিনের রিমান্ডে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

আরেক মামলায় গ্রেপ্তারের পর আবারও ৩ দিনের রিমান্ডে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী

৫ বছরের মধ্যে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন করা হবে: পানিসম্পদমন্ত্রী