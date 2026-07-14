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জাতীয়

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৬

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৪৯
অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৬
ফাইল ছবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিবৃষ্টি, পাহাড়ি ঢল ও পাহাড়ধসে দেশের সাত জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৬ জনে দাঁড়িয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে আজ বিকেলে ৪টা পর্যন্ত সারা দেশে ৫৬ জন মারা গেছে। রাঙামাটিতে তিন, বান্দরবানে ছয়, কক্সবাজারে ৩১, চট্টগ্রামে ১৫ ও মৌলভীবাজারে একজন মারা গেছে। কক্সবাজারে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮ জন স্থানীয় ও ১৩ জন রোহিঙ্গা।

প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, দেশের ৫৯ উপজেলার ৩৩৪টি ইউনিয়ন ও ১২টি পৌরসভা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১ হাজার ৫৯টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে ১০ হাজার ৮৫৪ জন আশ্রয় নিয়ে আছে।

মন্ত্রণালয় বলছে, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে এখন পর্যন্ত সারা দেশে ৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা এবং ৮ হাজার ৯৫০ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বন্যাকবলিত সাত জেলায় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ও ৩ হাজার ২৫০ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আর অন্য ৫৭ জেলার প্রতিটিতে পাঁচ লাখ টাকা করে নগদ সহায়তা ও ১০০ টন করে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

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বিষয়:

কক্সবাজারপাহাড় ধসচট্টগ্রাম বিভাগমৃতপ্রাকৃতিক দুর্যোগপাহাড়ি ঢল
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