Ajker Patrika
En
ফুটবল

সেমিফাইনালের আগে দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেমিফাইনালের আগে দুশ্চিন্তায় আর্জেন্টিনা
রিকভারিতে সময় পার করেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে লিওনেল মেসিকে ঘিরে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে আর্জেন্টিনা দলে। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে টানা ১২০ মিনিট খেলার পর সোমবার দলের অনুশীলনে অংশ নেননি আর্জেন্টিনা অধিনায়ক।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ওলে জানিয়েছে, নিয়মিত অনুশীলনের পরিবর্তে পুনরুদ্ধারমূলক (রিকভারি) কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন মেসি। অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত গড়ানো ম্যাচের ধকল সামলাতেই ৩৯ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচিং স্টাফ—দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনার ওপর শারীরিক চাপও কম পড়েনি। শেষ ষোলোতে মিসরের বিপক্ষে এবং কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে—দুই ম্যাচই গড়িয়েছে অতিরিক্ত সময়ে। ফলে দলের অন্য খেলোয়াড়দের মতো মেসিকেও বাড়তি শারীরিক চাপ সামলাতে হচ্ছে।

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২২ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে গোলের দেখা পাননি মেসি। তবে আর্জেন্টিনার হয়ে আলেক্সিস মাক আলিস্তারের প্রথম গোলের আক্রমণ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। অতিরিক্ত সময় শুরুর আগেও গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এলএমটেন। অতিরিক্ত সময়ে হুলিয়ান আলভারেস ও লাউতারো মার্তিনেস জালের দেখা পেলে ৩-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে সেমিফাইনালে ওঠে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচ শেষে মেসি স্বীকার করেন, টানা লড়াইয়ের কারণে ক্লান্তি অনুভব করছে পুরো দল। তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সেরা অবস্থায় ফিরতে আত্মবিশ্বাসী তিনি। সে ম্যাচের পর মেসি বলেছিলেন, ‘আমরা ক্লান্তি অনুভব করছি, তবে যতটা সম্ভব ভালোভাবে নিজেদের পুনরুদ্ধার করব। এই ম্যাচটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা জানি। ফাইনালে ওঠার জন্য আমরা সর্বস্ব উজাড় করে দেব।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত