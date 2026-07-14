সেমিফাইনালের আগে মেসির বিদায়ী বার্তা

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালের ভেন্যু আটালান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়াম। সে ম্যাচে ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা। ফাইনালের লক্ষ্যে মাঠে নামার আগে এরই মধ্যে কানসাস সিটি ছেড়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। তার আগে কানসাসকে বিদায়ে জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন দলটির অধিনায়ক লিওনেল মেসি।
এবারের বিশ্বকাপের বেশির ভাগ সময় কানসাস সিটিতে কেটেছে আর্জেন্টিনার। বিশ্বকাপ শুরুর আগে সেখানেই ঘাঁটি করেছিল তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। গত কিছুদিনের জন্য আপন হয়ে যাওয়া সেই শহরই এবার ছেড়ে গেছেন মেসিরা। বিদায় বেলায় বাকি সতীর্থদের বেশ আবেগী হয়ে পড়েন মেসি।
সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে কানসাস সিটিতে দলের অনুশীলনের কয়েকটি ছবি পোস্ট করেন মেসি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘কানসাস সিটিতে শেষ দিন। সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ!’ ছবিগুলো তোলা হয়েছিল কম্পাস মিনারেলস ন্যাশনাল পারফরম্যান্স সেন্টারে দলের শেষ অনুশীলনের সময়। দলের বিদায়ী বারবিকিউ আয়োজনের পর সেই বার্তা দেন মেসি।
বিশ্বকাপজুড়ে কানসাস ছিল আর্জেন্টিনার প্রস্তুতির মূল কেন্দ্র। গ্রুপ পর্বে নিজেদের ম্যাচ খেলতে বিভিন্ন শহরে গেলেও প্রতিবারই সেখানে ফিরে এসে পরবর্তী ম্যাচের প্রস্তুতি নিয়েছে লিওনেল স্কালোনির দল। নকআউট পর্বে এসে অবশ্য সেই রুটিনে কিছুটা পরিবর্তন আসে। কেপ ভার্দের বিপক্ষে ম্যাচের পর দল মায়ামিতে অবস্থান করে, এরপর মিসরের বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে যায় আটলান্টায়। পরে আবারও কানসাসে ফিরে আসে তারা।
তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালের পর সেই পরিচিত ঠিকানায় আর ফিরছে না আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ফল যাই হোক, পরবর্তী গন্তব্য হবে অন্য শহর। ফাইনালে উঠলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ খেলতে দল যাবে নিউজার্সিতে। সেমিফাইনালে হেরে গেলে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচের জন্য যেতে হবে মায়ামিতে।
এবারের ফিফা বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত দুটি পেনাল্টি মিস করেছেন লিওনেল মেসি। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে ফুটবল মহলে। তবে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের মতে, এই পরিসংখ্যানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামার আগে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসির প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড। তবে মেসির উপস্থিতিতে ভীত নন তিনি। বরং নিজেদের সামর্থ্য, ভারসাম্য ও দলীয় ঐক্যের ওপরই আস্থা রাখছেন এই গোলরক্ষক।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন মার্কিন রেফারি ইসমাইল এলফাথ। বিবৃতিতে ফিফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।৩ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের দুই দলের দেখা হয়েছিল দুই দশক আগে, ২০০৬ সালের জার্মানি বিশ্বকাপে। সেবার শেষ ষোলোর লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েও জিনেদিন জিদানের জাদুতে ম্যাচ জিতে নিয়েছিল ফ্রান্স। দুই দশক পর বিশ্বকাপে আবার মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। তবে এবার দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আলাদা।৮ ঘণ্টা আগে