রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৫ হাজার বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও শ্রমিক কর্মরত: সংসদে বিজ্ঞান মন্ত্রী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম বলেছেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ১ হাজার ৩৩৬ জন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ রাশিয়ান ঠিকাদারের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশন ও রূপপুর এনপিপি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে এই প্রকল্পে প্রায় ৫ হাজার বিদেশি বিশেষজ্ঞ, দক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছেন।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জামালপুর-৩ আসনের মোস্তাফিজুর রহমান বাবুলের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা জানান। ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়।
মন্ত্রী বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জেনারেল কন্ট্রাক্টের আওতায় আন্তর্জাতিকমানের একটি পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ফুল স্কেল সিম্যুলেটরসহ অন্যান্য সকল সহায়ক কারিগরি যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলাদেশি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মী রাশিয়া হতে সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
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