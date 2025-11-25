Ajker Patrika
জুলাই আন্দোলনের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একটি হত্যার মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আসামি করা হয়েছিল বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনকে। কিন্তু এ ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাননি আদালত। তাই তাঁকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

ভারগো গার্মেন্টসের ‘এক্সিকিউটিভ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ মো. সোহান শাহ হত্যার মামলায় শেখ বশিরউদ্দীনকে অব্যাহতি দিয়ে আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. জামসেদ আলম।

এর আগে, ২৪ নভেম্বর মামলার তদন্ত কর্মকর্তা র‍্যাব-৩-এর এসআই মোস্তাফিজুর রহমান আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (ক) ধারা অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন দেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ‘এই মামলার ঘটনার সঙ্গে আসামি শেখ বশিরউদ্দীনের কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তাকে মামলা দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করছি।’

মামলার বিষয়ে নিশ্চিত নই: শেখ বশির উদ্দিনমামলার বিষয়ে নিশ্চিত নই: শেখ বশির উদ্দিন

মামলার এজাহার থেকে জানা যায়, গত বছর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ১৯ জুলাই রামপুরার সিএনজি স্টেশনের সামনে গুলিতে আহত হন মো. সোহান শাহ। এরপর ২৮ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

এ ঘটনায় গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর সোহানের মা সুফিয়া বেগম বাদী হয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫৭ জনকে আসামি করে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। এতে শেখ বশিরউদ্দীনকে ৪৯ নম্বর আসামি করা হয়। আদালত অভিযোগটি রামপুরা থানা-পুলিশকে এজাহার হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বিষয়:

হত্যামামলাউপদেষ্টাবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
