সড়ক-মহাসড়ক ও পশুর হাটে সার্বক্ষণিক নজরদারি করছে পুলিশ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মহাসড়ক, পশুর হাট, যমুনা ও পদ্মা সেতুসহ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, পুলিশ সদর দপ্তর থেকে টানা সাত দিন এসব কার্যক্রম মনিটর করা হবে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মহাসড়কগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরার পাশাপাশি বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, বিগত সময়ের তুলনায় আল্লাহর রহমতে সড়ক দুর্ঘটনা অনেক কমেছে। দু-একটি ঘটনায় কিছু ব্যক্তিগত গাফিলতি ছিল।
সম্প্রতি টাঙ্গাইলে রডবাহী ট্রাক খাদে পড়ে ১৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনেক যাত্রী ভাড়া বাঁচানোর জন্য ঝুঁকি নিয়ে ট্রাকের ওপরে যাতায়াত করছেন। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। তিনি যাত্রী ও চালকদের আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।
পশুর হাটে জাল নোট প্রতিরোধে সরকার কাজ করছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন হাটে জাল নোট শনাক্তকরণ মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকেও এই কাজে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অনুমোদিত পশুর হাটের বাইরে অবৈধ হাট বসতে না পারে, সে বিষয়েও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
ঈদ-পরবর্তী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নিরাপদ ঈদযাত্রা, ঈদের জামাত এবং কর্মস্থলে নির্বিঘ্নে ফেরা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে।
যমুনা সেতু এলাকায় যানজট ও ভোগান্তি প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ম্যানুয়াল টোল আদায়ের কারণে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হবে।
আগামী ২৮ মে (বৃহস্পতিবার) পবিত্র ঈদুল আজহা। ঈদের দিন জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে ঈদুল আজহার জামাত অনুষ্ঠিত হবে। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ সচিবালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য যেখানেই থাকুক না কেন, তা নির্মূল করা হবে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
কোরবানির ঈদ সামনে রেখে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের নাশকতার হুমকি র্যাব পায়নি বলে জানিয়েছেন এলিট ফোর্সের মহাপরিচালক মো. আহসান হাবীব পলাশ। আজ মঙ্গলবার জাতীয় ঈদগাহ ময়দানের সার্বিক নিরাপত্তাব্যবস্থা পরিদর্শন করেন র্যাবের মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি মো. আহসান হাবীব পলাশ।২ ঘণ্টা আগে
ঈদের ছুটি ঘিরে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে বেড়েছে ঘরমুখী মানুষের চাপ। কয়েক দিন ধরে স্বাভাবিকের তুলনায় দুই-তিন গুণ বেশি যানবাহন চলাচল করছে এই পথে। এই অবস্থায় যমুনা সেতু দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৩ হাজার ২৪৬টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এতে টোল আদায় হয়েছে ৩ কোটি ৭৭ লাখ ৫৮ হাজার ২০০ টাকা।৩ ঘণ্টা আগে