ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের রাতযাপনের ব্যবস্থা করবে সরকার

মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠায় বাংলাদেশ থেকে এই অঞ্চলগামী সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে বিমানবন্দরে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী। এই অবস্থায় বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীদের রাতযাপনের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কিছু ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের অপ্রত্যাশিত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব যাত্রীর ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, তাদের রাতযাপন সুবিধা দেওয়া হবে। এ জন্য প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক অথবা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি অবনতির কারণে কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। যার কারণে এ পর্যন্ত ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সংঘাতের প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে এসব দেশে থাকা বাংলাদেশের দূতাবাস। একই সঙ্গে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় প্রবাসীদের নিজ নিজ বাসা বা নিরাপদ স্থানে অবস্থানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলগামী হাজার হাজার শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার।২ ঘণ্টা আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস আবুধাবি। দূতাবাস থেকে জারি করা এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুরোধ জানানো হয়।৪ ঘণ্টা আগে