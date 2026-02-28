Ajker Patrika
ফ্লাইট বাতিল হওয়া যাত্রীদের রাতযাপনের ব্যবস্থা করবে সরকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০২
মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট স্থগিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী। শনিবার রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মধ্যপ্রাচ্যে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে ওঠায় বাংলাদেশ থেকে এই অঞ্চলগামী সব ধরনের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এতে বিমানবন্দরে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী। এই অবস্থায় বাতিল হওয়া ফ্লাইটের যাত্রীদের রাতযাপনের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) মো. আবদুল্লাহ আল মামুন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে কিছু ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের অপ্রত্যাশিত অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব যাত্রীর ফ্লাইট বাতিল হয়েছে, তাদের রাতযাপন সুবিধা দেওয়া হবে। এ জন্য প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক অথবা বিমানবন্দরের লাউঞ্জে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

