মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের রাজধানী তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪৯
প্রতীকী ছবি

ইরানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। আজ শনিবার সকালে এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ‘পূর্ব সতর্কতা ও প্রতিরোধ মূলক হামলা’র ঘোষণা দেন। এ ছাড়া ইসরায়েল জুড়ে ‘বিশেষ এবং স্থায়ী জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করা হয়েছে।

সরাসরি

১২: ৪৯

ইসরায়েল জুড়ে সতর্কতা সাইরেন

বাসিন্দাদের সুরক্ষিত এলাকার কাছাকাছি থাকার জন্য সারা দেশে সাইরেন বাজাচ্ছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসার সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পৃথক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, দেশের সমস্ত এলাকাকে ‘পূর্ণ কার্যক্রম’ থেকে ‘জরুরি কার্যক্রম’-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এর মধ্যে রয়েছে স্কুল বন্ধ করা, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া কর্মক্ষেত্র বন্ধ রাখা।

১২: ৪১

তেহরানে ধোঁয়া উড়ছে

আল জাজিরার স্থানীয় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, তেহরানের কেন্দ্রস্থলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে, ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।

ফার্স সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, তেহরানের ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট এবং জোমহৌরি এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

১২: ৩৮

তেহরানের কেন্দ্রস্থলে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত

ইরানি মিডিয়ার তথ্য অনুসারে, তেহরানের কেন্দ্রস্থলে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, তারা খবর পেয়েছে যে ইরানের রাজধানীর রিপাবলিক এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

১২: ৩৬

ইরানের ওপর আক্রমণ শুরু করেছেন ইসরায়েল। এই হামলাকে ‘পূর্ব সতর্কতা ও প্রতিরোধ মূলক’ বলে অভিহিত করেছে তারা। বিবিসি জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে এক বিবৃতিতে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ইসরায়েল জুড়ে ‘বিশেষ এবং স্থায়ী জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করেছেন।