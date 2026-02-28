ইরানের রাজধানী তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইসরায়েল

ইরানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। আজ শনিবার সকালে এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ‘পূর্ব সতর্কতা ও প্রতিরোধ মূলক হামলা’র ঘোষণা দেন। এ ছাড়া ইসরায়েল জুড়ে ‘বিশেষ এবং স্থায়ী জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করা হয়েছে।
যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ‘শান্তি’ আনতে সব সময় এগিয়ে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান সংঘাত নিরসনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। এমনকি সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম...২ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের স্নায়ুযুদ্ধ এবং পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে চলমান অচলাবস্থায় এক বিশাল ‘ব্রেকথ্রু’ বা বড় ধরনের সাফল্যের ইঙ্গিত দিয়েছে মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান। ওমানের শীর্ষ কূটনীতিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর বিন হামাদ আল বুসাঈদী জানিয়েছেন, সুইজারল্যান্ডের...২ ঘণ্টা আগে
বলিভিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এল আল্টোতে বিমানবাহিনীর একটি মালবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দিয়েছে বিবিসি। দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে...৩ ঘণ্টা আগে
কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও অর্থ লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জানিয়েছেন, তিনি ভুল কিছুই করেননি। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির সামনে এই সাক্ষ্য দেন তিনি।১৩ ঘণ্টা আগে
বাসিন্দাদের সুরক্ষিত এলাকার কাছাকাছি থাকার জন্য সারা দেশে সাইরেন বাজাচ্ছে ইসরায়েল।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ধেয়ে আসার সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসাধারণকে প্রস্তুত করার জন্য এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
পৃথক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী আরও জানিয়েছে, দেশের সমস্ত এলাকাকে ‘পূর্ণ কার্যক্রম’ থেকে ‘জরুরি কার্যক্রম’-এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। এর মধ্যে রয়েছে স্কুল বন্ধ করা, সমাবেশ নিষিদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া কর্মক্ষেত্র বন্ধ রাখা।
আল জাজিরার স্থানীয় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, তেহরানের কেন্দ্রস্থলে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে, ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।
ফার্স সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, তেহরানের ইউনিভার্সিটি স্ট্রিট এবং জোমহৌরি এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।
ইরানি মিডিয়ার তথ্য অনুসারে, তেহরানের কেন্দ্রস্থলে তিনটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, তারা খবর পেয়েছে যে ইরানের রাজধানীর রিপাবলিক এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।
ইরানের ওপর আক্রমণ শুরু করেছেন ইসরায়েল। এই হামলাকে ‘পূর্ব সতর্কতা ও প্রতিরোধ মূলক’ বলে অভিহিত করেছে তারা। বিবিসি জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে এক বিবৃতিতে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ইসরায়েল জুড়ে ‘বিশেষ এবং স্থায়ী জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করেছেন।