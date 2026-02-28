আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সোবহানা মোস্তারি। এবার এর স্বীকৃতি পেলেন এই ব্যাটার। আইসিসির জানুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ নারী দলের এই ক্রিকেটার।
বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির মাসসেরা পুরস্কার জিতলেন মোস্তারি। এর আগে প্রথম বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার হিসেবে এই স্বীকৃতি জেতেন নাহিদা আক্তার; ২০২৩ সালের নভেম্বরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি।
নেপালে অনুষ্ঠিত ২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। দলটির এমন পারফরম্যান্সের অগ্রনায়ক মোস্তারি। ৬ ম্যাচে ব্যাট হাতে ২২৯ রান করেন তিনি। স্ট্রাইকরেট ১৪৫, ব্যাটিং গড় ৪৫। এমন পারফরম্যান্সের পর অনুমিতভাবেই আইসিসির জানুয়ারির মাসসেরা ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নেন মোস্তারি। তাঁর সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বাঁ হাতি পেসার টারা নরিস এবং আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক গ্যাবি লুইস। তাদের দুজনকে পেছনে ফেলে বাজিমাত করলেন মোস্তারি।
থাইল্যান্ডকে ৩৯ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ৫৯ রানের নজরকাড়া ইনিংস উপহার দেন মোস্তারি। টুর্নামেন্টে এটাই এই মিডল অর্ডার ব্যাটারের সেরা ইনিংস। এ ছাড়া স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৭ রানের আরও একটি ইনিংস খেলেন মোস্তারি। বাকি চার ম্যাচের তিনটিতেই খেলেন ত্রিশোর্ধ ইনিংস। সঙ্গে অফ স্পিনে একটি উইকেটও নেন তিনি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সহ আয়োজক হওয়ায় শ্রীলঙ্কার কাছে ভক্তদের প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু লঙ্কানদের যাত্রা থেমেছে সুপার এইটে। তাতে বেশ হতাশ ভক্তরা। এমন ব্যর্থতার পর এবার দলটির প্রধান কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার সনাৎ জয়সুরিয়া।২ ঘণ্টা আগে
আজ বাদে কাল শুরু হবে নারী এশিয়ান কাপ। এশিয়ার সেরা ১২টি দল লড়াই করবে একটি শিরোপার জন্য। এই ১২ দলের মধ্যে আছে বাংলাদেশও। এমন এক টুর্নামেন্টে প্রথমবার অংশ নেওয়াই বড় অর্জনের মধ্যে পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিতলে সেমিফাইনাল খেলার জন্য আজ মুম্বাইয়ের বিমানে চড়তে হতো নিউজিল্যান্ড দলকে। কিন্তু হেরে যাওয়ায় কলম্বোতে বসে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের অপেক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। দলটির অধিনায়ক মিচেল সান্টনার মনে করিয়ে দিলেন, পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ওপর নির্ভর করছে তাঁদের ভাগ্য।২ ঘণ্টা আগে
ব্যাট হাতে খুবই বাজে সময় পার করছেন জস বাটলার। গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে গড়েছেন টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ডাকের বিব্রতকর রেকর্ড। এরপরও ৩৫ বছর বয়সী ব্যাটারেই আস্থা রাখছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। তাঁর কাছে এই সংস্করণে ইংলিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে বাটলার সর্বকালের সেরা।৩ ঘণ্টা আগে