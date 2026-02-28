চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্থাপনায় ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছি। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
বিমানবন্দর সূত্র বলেছে, আজ শনিবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে বেসরকারি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহা রুটের ফ্লাইটটি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে ফ্লাইটটি ছেড়ে যায়নি। একই কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার ঢাকা-চট্টগ্রাম-শারজাহ ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।
এদিকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুবাই-চট্টগ্রাম রুটের একটি ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে এয়ার আরাবিয়ার শারজাহ-চট্টগ্রাম ফ্লাইট এবং সালাম এয়ারের মাসকট-চট্টগ্রাম ফ্লাইটও বাতিল হয়েছে। তবে বিমানের মাসকট-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটের ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ওমানের মাসকট ত্যাগ করেছে।
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য অস্থির হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়েছে আকাশপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে। ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সব ধরনের ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।৪ মিনিট আগে
অবৈধ অভিবাসনবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৯ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ শনিবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ভাড়া করা একটি বিশেষ ফ্লাইটে তাঁরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।২ ঘণ্টা আগে
দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজনৈতিক দলগুলোকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ আজকে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অনেক আশা নিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।’৩ ঘণ্টা আগে
জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিজ নিজ বাসা অথবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো...৩ ঘণ্টা আগে