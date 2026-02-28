Ajker Patrika
জাতীয়

চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফাইল ছবি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ও ইসরায়েলি স্থাপনায় ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম থেকেও ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছি। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।

ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট বন্ধঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট বন্ধ

বিমানবন্দর সূত্র বলেছে, আজ শনিবার বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটে বেসরকারি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দোহা রুটের ফ্লাইটটি চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে ফ্লাইটটি ছেড়ে যায়নি। একই কারণে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের ঢাকা-চট্টগ্রাম-দুবাই ফ্লাইট এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার ঢাকা-চট্টগ্রাম-শারজাহ ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল করেছে যেসব এয়ারলাইনসমধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল করেছে যেসব এয়ারলাইনস

এদিকে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুবাই-চট্টগ্রাম রুটের একটি ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে উড়াল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা বাতিল করা হয়েছে। একই কারণে এয়ার আরাবিয়ার শারজাহ-চট্টগ্রাম ফ্লাইট এবং সালাম এয়ারের মাসকট-চট্টগ্রাম ফ্লাইটও বাতিল হয়েছে। তবে বিমানের মাসকট-চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটের ফ্লাইট স্থানীয় সময় বিকেল ৫টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ওমানের মাসকট ত্যাগ করেছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যদুবাইবিমানবন্দরএয়ারলাইনসযুক্তরাষ্ট্রফ্লাইটইউএস–বাংলাবিমান বাংলাদেশওমানইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: ফের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসন: এমপি হতে ২৯ নেত্রীর দৌড়ঝাঁপ

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট স্থগিতে বিমানবন্দরে হাজারো যাত্রীর ভোগান্তি

মধ্যপ্রাচ্যগামী ফ্লাইট স্থগিতে বিমানবন্দরে হাজারো যাত্রীর ভোগান্তি

চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

চট্টগ্রাম থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বাতিল

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন আরও ২৯ বাংলাদেশি

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরলেন আরও ২৯ বাংলাদেশি

অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমান

অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মানুষ: তারেক রহমান