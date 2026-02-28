Ajker Patrika
সিনেমা

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড ও মানস আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথিরা ছবি: সংগৃহীত

চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য থাকলে জাতীয় পুরস্কার নয়—এমন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ারও বোর্ডের নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড। কোনো সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য থাকলে সেটি জাতীয় পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না, এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার পর চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড এবং মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা (মানস) তথ্য ভবনে যৌথভাবে আয়োজন করে এক আলোচনা অনুষ্ঠান। ‘চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য নিয়ন্ত্রণে আইনের বাস্তবায়ন: সংশ্লিষ্টদের করণীয়’ শীর্ষক এ আলোচনা সভায় ধূমপানসহ নেতিবাচক দৃশ্যসংবলিত চলচ্চিত্র জাতীয় পুরস্কার প্রদানের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা। এমনটাই জানানো হয় মানস থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

এ ছাড়া সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ‘চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের তরফ থেকে সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্য বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

এমন খবর প্রকাশ পেতেই সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। সমালোচনার বিষয়টি নজরে আসার পর এ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড এবং মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা।

মানস থেকে জানানো হয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রেরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ‘চলচ্চিত্রে ধূমপানের দৃশ্য থাকলে জাতীয় পুরস্কার নয়’ শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে ওই বক্তব্যটি কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত বা নীতিগত ঘোষণা নয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন বক্তা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন। সভায় মূলত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথ বাস্তবায়ন, চলচ্চিত্র, নাটক ও ওটিটি কনটেন্টে ধূমপানের দৃশ্য প্রদর্শন নিরুৎসাহিতকরণ এবং শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান এস এম আব্দুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, ‘ধূমপানের দৃশ্য থাকলে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে না—এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়নি। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ারও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের নেই। আমার বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন হয়েছে। আমার বক্তব্য ছিল মূলত “সিনেমায় ধূমপানের দৃশ্যের ক্ষেত্রে আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালনে সার্টিফিকেশন বোর্ড যথাযথ ভূমিকা রাখবে।” এখানে মানস কর্তৃক জারিকৃত প্রেস রিলিজের শিরোনাম ও বক্তব্যের ভুল উপস্থাপন থেকেই বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে তাদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক থাকব।’

ধূমপানচলচ্চিত্রছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
