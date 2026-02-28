Ajker Patrika
অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা
যাহের আলভী ও তাঁর স্ত্রী ইকরা। ছবি: সংগৃহীত

নাটকের অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রী ইকরা মারা গেছেন। জানা গেছে, আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে মিরপুর ডিওএইচএসের একটি বাসায় আত্মহত্যা করেছেন তিনি। নাটকের শুটিংয়ে যাহের আলভী এখন নেপালে আছেন। সেখান থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ত্রীর আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা।

ফেসবুকে যাহের আলভী লেখেন, ‘আজ (শনিবার) দুপুরে মিরপুর ডিওএইচএসের বাসায় আমার স্ত্রী ইকরা আত্মহত্যা করেছে। আমি নেপালে শুটিংরত ছিলাম। খবরটা শোনার পর থেকে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই।’

আলভী আরও লেখেন, ‘আমি বুঝতে পারছি না আমাদের সন্তান আর আমার কথা না ভেবে সে কেন এভাবে চলে গেল। শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাংবাদিক ভাইদের অনুরোধ করছি, আমাকে একটু সময় দিন। আমি দ্রুত ঢাকা ফেরার চেষ্টা করছি, ফিরে সবার সঙ্গে কথা বলব। ততক্ষণ পর্যন্ত এই শোকের মুহূর্তে আমাকে এবং আমার পরিবারকে একটু মানসিক স্বস্তি দিন। আমাদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হলেও দয়া করে কোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াবেন না। সবাই আমার ইকরার জন্য দোয়া করবেন।’

২০১০ সালে পারিবারিক আয়োজনে ইকরাকে বিয়ে করেন আলভী। তাঁদের সংসারে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

