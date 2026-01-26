সামিট গ্রুপের আজিজ খানকে সপরিবারে দুদকে তলব

দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খানসহ তাঁর পরিবারের ১৬ সদস্যকে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।
এদিকে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) মহাব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক। অভিযোগের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
উপপরিচালক বলেন, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপক জিয়াউর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যদের নামে অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়টিও অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া হচ্ছে।
আকতারুল ইসলাম আরও জানান, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান ও তাঁর পরিবারের ১৬ সদস্যের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে। এ বিষয়ে আগামী ১ থেকে ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্টদের দুদকে হাজির হয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে।
এদিকে, একই দিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মীজানুর রহমানকে দুর্নীতির অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন দুদকের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা। দায়িত্ব পালনকালে নিয়োগ-বাণিজ্য ও অবকাঠামো নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই অনুসন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
