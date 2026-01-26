ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্বে বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তারা নেই, বিএনপিকে জানাল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক ও সম্প্রতি একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অবস্থান স্পষ্ট করে বিএনপিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
আজ সোমবার বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে পাঠানো এ-সংক্রান্ত চিঠি থেকে বিষয়টি জানা যায়। ১৭ জানুয়ারি বিএনপির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দলটিকে চিঠি দিয়েছে ইসি।
এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গত ১০ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রস্তুত করা ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল হতে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাদ দিয়ে প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়।
এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, তবে ভোট গ্রহণের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ করা যাবে। উল্লিখিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্তকরণের জন্য সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে আজ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়টির সদয় অবগতির জন্য নির্দেশিত হয়ে জানানো হলো।
আকাশ প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদারে সামরিক ড্রোন উৎপাদন কারখানা স্থাপনের জন্য চীনের সঙ্গে সরকার-থেকে-সরকার (জিটুজি) চুক্তি সই করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামীকাল মঙ্গলবার ঢাকা সেনানিবাসে বিমানবাহিনীর এনেক্স ভবনে এ চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে।২ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দুজন নিহত হওয়ার ঘটনায় করা পৃথক দুটি হত্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম এ দুটি মামলার পৃথক অভিযোগপত্র...১ ঘণ্টা আগে
অনিয়ম, আর্থিক দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজকে তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তলবি নোটিশে ২৯ জানুয়ারি জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুদক প্রধান কার্যালয়ে হাজির হয়ে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধানের প্রতি নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, মাঠপর্যায়ে সব সিদ্ধান্ত হতে হবে আইনসম্মত, সংযত ও দায়িত্বশীল। সামান্য বিচ্যুতিও যেন জনগণের আস্থাকে ক্ষুণ্ন না করে—সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে