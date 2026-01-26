Ajker Patrika
ভোট গ্রহণ কর্মকর্তার দায়িত্বে বেসরকারি ব্যাংক কর্মকর্তারা নেই, বিএনপিকে জানাল ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ১১
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক ও সম্প্রতি একীভূত হওয়া পাঁচ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তিদের ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) অবস্থান স্পষ্ট করে বিএনপিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানকে পাঠানো এ-সংক্রান্ত চিঠি থেকে বিষয়টি জানা যায়। ১৭ জানুয়ারি বিএনপির চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে দলটিকে চিঠি দিয়েছে ইসি।

এতে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গত ১০ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রস্তুত করা ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল হতে বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাদ দিয়ে প্যানেল প্রস্তুতের জন্য সব জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়।

এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, তবে ভোট গ্রহণের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ করা যাবে। উল্লিখিত পত্রের নির্দেশনার আলোকে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ চূড়ান্তকরণের জন্য সব রিটার্নিং কর্মকর্তাকে আজ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়টির সদয় অবগতির জন্য নির্দেশিত হয়ে জানানো হলো।

বিষয়:

বিএনপিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
