মানবতাবিরোধী অপরাধ: হাছান মাহমুদসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ট্রাইব্যুনালের

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে এই মামলার পলাতক ১৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এই মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীসহ চারজন।
অভিযোগ আমলে নিয়ে মঙ্গলবার বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এ আদেশ দেন। এর আগে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উপস্থাপন করেন চিফ প্রসিকিউটর মো.আমিনুল ইসলাম। ওয়াসিম আকরামসহ ৬ জনকে হত্যা ও শতাধিক মানুষকে গুরুতর আহত করার অভিযোগ আনা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে।
গত ২ এপ্রিল তদন্ত সংস্থা আসামিদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। পরে তা যাচাই–বাছাই করে ৫ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে প্রসিকিউশন।
