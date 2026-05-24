চলমান বিচার প্রক্রিয়ায় অ্যামনেস্টির হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই: চিফ প্রসিকিউটর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চলমান বিচার প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ‘অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল’–এর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার দেখানোকে কেন্দ্র করে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতির বিষয়ে জানতে চাইলে আজ রোববার এ কথা জানান তিনি।
চিফ প্রসিকিউটর বলেন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে আমরা দেখিনি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি চলমান বিচার প্রক্রিয়াতে হস্তক্ষেপ করার আইনগত সুযোগ নেই। দুই সাংবাদিককে (ফারজানা রুপা ও মোজাম্মেল বাবু) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানো হয়েছে। তদন্ত সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হতে পারে।
চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম আরও বলেন, এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার একচ্ছত্র এখতিয়ার। এখানে কোনো সংস্থা–সেটা অ্যামনেস্টি হোক, অন্য কোনো হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন হোক, কারও এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত হবে না।
