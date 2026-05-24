নিলয় জোয়ার্দারকে কারাগারে পাঠালেন ট্রাইব্যুনাল

বিএনপির এক নেতাকে গুমের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আওয়ামী লীগ নেতা রিফাত নিলয় জোয়ার্দারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৩ জুলাই দিন ধার্য করা হয়েছে।
আজ রোববার তাকে হাজির করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২ এ আদেশ দেন।
প্রসিকিউটর তারেক আব্দুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ধানমন্ডি এলাকার বিএনপি নেতা মশিউর রহমানকে গুমের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আবেদন করা হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন।’
রিফাত নিলয় জোয়ার্দার দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি থানায় জুলাই আন্দোলনের সময়ের হত্যা মামলার আসামি। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ ও অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত জোয়ার্দার। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন তিনি।
