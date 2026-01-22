Ajker Patrika
জাতীয়

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ২০: ০২
প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুষ্কৃতকারীদের ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট ছিনতাইয়ের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, অতীতের জাতীয় নির্বাচনে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মাত্র একজন অস্ত্রধারী পুলিশ নিয়োজিত ছিল, এবার পাঁচজন থাকবে। তা ছাড়া প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে অস্ত্র ছাড়া (লাঠিসহ) ১০ জন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মালিবাগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) সদর দপ্তরে আয়োজিত ত্রৈমাসিক অপরাধ পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সিআইডির প্রধান ও বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. ছিবগাত উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন আইজিপি বাহারুল আলম।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, অতীতের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মাত্র একজন অস্ত্রধারী পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু এবারই প্রথম প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে কমপক্ষে পাঁচজন অস্ত্রধারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবেন। এর মধ্যে দুজন অস্ত্রধারী পুলিশ ও তিনজন অস্ত্রধারী আনসার সদস্য থাকবেন। গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে তিনজন অস্ত্রধারী পুলিশসহ মোট ছয়জন অস্ত্রধারী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে অস্ত্র ছাড়া লাঠিসহ ১০ জন আনসার সদস্য মোতায়েন করা হবে, যাঁদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ ও চারজন নারী আনসার সদস্য থাকবেন।

মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, এবারের জাতীয় নির্বাচন হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন, যা একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হবে। এ জন্য নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের শতভাগ সততা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ৯ লাখ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন, যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। এবারের নির্বাচনে বেশ কয়েকটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার, সিসিটিভি স্থাপন, ড্রোন ও ডগ স্কোয়াডের ব্যবহার। এই অবস্থায় নির্বাচনে দুষ্কৃতকারীদের ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট ছিনতাইয়ের কোনো সুযোগ নেই।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার দেশজুড়ে দুই ধাপে বাহিনী মোতায়েন করা হবে। প্রথম ধাপে বর্তমানে যাঁরা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা বলবৎ থাকবেন। দ্বিতীয় ধাপে ভোটকেন্দ্রিক মোতায়েন কার্যক্রম চলবে, যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আগামী ৮ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত দিন দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুষ্ঠানে সিআইডির প্রধান মো. ছিবগাত উল্লাহ বলেন, নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও পেশাদারত্ব বজায় রাখতে হবে।

ছিবগাত উল্লাহ জানান, সিআইডির মোট জনবলের প্রায় ৯০ শতাংশ এই নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করবে। নির্বাচনপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোতে সাইবার ইউনিট সর্বোচ্চ নজরদারি রাখবে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু ও সফল করতে সিআইডি সর্বাত্মক সহযোগিতা দেবে।

অনুষ্ঠান শেষে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সিআইডির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়অস্ত্রনির্বাচননির্বাচন কমিশনব্যালটনির্বাচন কমিশনারউপদেষ্টাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

নির্বাচন ঘিরে টানা চার দিন ছুটি

নির্বাচন ঘিরে টানা চার দিন ছুটি

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন