Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের
সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার–উজ–জামান। ছবি: সংগৃহীত

সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্য বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। পাশাপাশি নাগরিকবান্ধব আচরণের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন এবং ‘ইন এইড টু দ্য সিভিল পাওয়ার’-এর আওতায় মোতায়েন করা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশে আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা এরিয়া পরিদর্শন করেন তিনি।

সফরকালে সেনাপ্রধান সরেজমিন চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় মোতায়েন থাকা সেনাসদস্যদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। এ সময় তিনি নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সেনাপ্রধানের সঙ্গে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বিভাগীয় কমিশনার, বিভিন্ন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং অসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের সম্মেলনকক্ষে অনুরূপ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আন্তপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সেনাবাহিনীর প্রধান সভাগুলোতে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারত্ব, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা ও ধৈর্য বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা এরিয়া পরিদর্শনে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড; কমান্ড্যান্ট, ইবিআরসি; অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল; জিওসি, ৩৩ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, কুমিল্লা এরিয়া এবং সেনাসদর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা এরিয়ার ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, বেসামরিক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সেনাপ্রধাননির্বাচননির্বাচন কমিশননির্বাচন কমিশনারওয়াকার-উজ-জামান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে