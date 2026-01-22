Ajker Patrika
জাতীয়

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংশোধন কার্যক্রম আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

হুমায়ুন কবীর বলেন, গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করতে এনআইডি সংশোধন (কিছু সংশোধন ব্যতীত) কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। আগামী ২৫ জানুয়ারি তা আবার পুরোদমে চালু করা হবে।

গত ১১ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার দিন থেকে এই সেবা বন্ধ রাখে কমিশন।

বিষয়:

এনআইডিইসিগণভোট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের

নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে পেশাদারত্ব ও নিরপেক্ষতার ওপর গুরুত্ব সেনাপ্রধানের

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

এনআইডি সংশোধন কার্যক্রম চালু হচ্ছে কবে, জানাল ইসি

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রতি ভোটকেন্দ্রে থাকবে অন্তত ৫ জন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সশস্ত্র সদস্য: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে