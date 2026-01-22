কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে নির্বাচনে কমিশনে বাতিল হওয়া প্রার্থিতা ফিরে পেতে কুমিল্লা–১০ আসনের বিএনপির প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়ার রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর ফলে গফুর ভূঁইয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
গফুর ভূঁইয়ার দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছিলেন একই আসনের আরেক প্রার্থী কাজি নুরে আলম সিদ্দিকি। গত ১৮ জানুয়ারি শুনানির পর গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি। প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন তিনি।
আদালতে গফুর ভূঁইয়ার পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এবং নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। নুরে আলম সিদ্দিকির পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং এ এস এম শাহরিয়ার কবির। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন মো. ফয়জুল্লাহ।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। নির্বাচনের দিন সাধারণ ছুটি থাকে। ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ভোটের পর শুক্র ও শনিবার। ফলে দুই দিনের সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে দুই দিন সাধারণ ছুটি মিলে টানা চার দিন ছুটি থাকছে।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশের নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের জন্য আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল এলাকার শ্রমিকদের জন্য ১০ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) দিনটিও সাধারণ ছুটির আওতায় আনা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর মাধ্যমে ৩ হাজার ২৬৩ জনকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) বিভিন্ন ক্যাডারের প্রবেশ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ নিয়োগ দেওয়া হয়।৩ ঘণ্টা আগে