জাতীয়

কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ১৭
কুমিল্লা–১০: দ্বৈত নাগরিকত্বে আটকে গেলেন বিএনপির প্রার্থী গফুর, হাইকোর্টও ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে
মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়া। ফাইল ছবি

দ্বৈত নাগরিকত্বের কারণে নির্বাচনে কমিশনে বাতিল হওয়া প্রার্থিতা ফিরে পেতে কুমিল্লা–১০ আসনের বিএনপির প্রার্থী মো. আবদুল গফুর ভূঁইয়ার রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিচারপতি রাজিক–আল–জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর ফলে গফুর ভূঁইয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

গফুর ভূঁইয়ার দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছিলেন একই আসনের আরেক প্রার্থী কাজি নুরে আলম সিদ্দিকি। গত ১৮ জানুয়ারি শুনানির পর গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি। প্রার্থিতা ফিরে পেতে ইসির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করেন তিনি।

আদালতে গফুর ভূঁইয়ার পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফিদা এম কামাল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল এবং নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। নুরে আলম সিদ্দিকির পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ হোসেন, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া এবং এ এস এম শাহরিয়ার কবির। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন মো. ফয়জুল্লাহ।

