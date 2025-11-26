বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের ‘লাগাতার’ কর্মবিরতির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।
সহকারী শিক্ষকদের চার সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ অনুসারীরা আজ বুধবার রাতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ রাতে জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাস অনুযায়ী তিন দফা দাবির মধ্যে ১১তম গ্রেডের প্রজ্ঞাপন জারি ও অন্যান্য দাবি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় পূর্বঘোষিত ৩০ নভেম্বর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি পরিবর্তন করে বৃহস্পতিবার থেকে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।
শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের লাগাতার কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কমিটমেন্ট অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি কর্মসূচি চলবে।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ তিনটি প্রধান দাবি হলো—দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি।
এদিকে গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের একই তিন দাবি পূরণে গতকাল মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আরও ১২টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’।
এ মোর্চাভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকসমাজের সভাপতি শাহীনুর আল আমিন জানান, পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এই কর্মবিরতি আগামীকাল পর্যন্ত চলবে। তিনি বলেন, ‘সহকারী শিক্ষক এন্ট্রি পদে বেতন ১১তম গ্রেড নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড জটিলতা নিরসন এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা চেয়ে আমরা সরকারকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছিলাম। দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ায় গত রোব ও সোমবার অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছি। আমরা ১১ নভেম্বরের পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করব।’
৮ নভেম্বর দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের’ ব্যানারে শিক্ষকেরা শহীদ মিনারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলমবিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান ব্যবহার করে, লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শিক্ষকদের শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা সভা করেন। সেখানে সরকার একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে আশ্বাস দিয়েছে জানালে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মবিরতি কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিলেন।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে১ ঘণ্টা আগে
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার...৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এম এইচ তামিম এবং এই মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।
নিয়ম অনুযায়ী রায়ের পর ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাবেন দণ্ডিত ব্যক্তিরা। তবে পলাতক থাকলে সেই সুযোগ পাবেন না।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রায়ের কপি পেয়েছি। রায় পর্যালোচনা করছি।’ প্রসিকিউর তামিম বলেন, রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পরে প্রকাশিত হলেও আপিলের সময়সীমা রায় ঘোষণার দিন থেকেই গণনা হবে। তবে চৌধুরী মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ বলেন, রায়ের কপি পাওয়ার পর থেকে আপিলের জন্য ৩০ দিনের সময় গণনা শুরু হবে।
এই মামলার রায়ে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে পাঁচ অভিযোগের মধ্যে তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড ও দুটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাঁদের সব সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে জুলাই-আগস্টের শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বলা হয়। মামলার অপর আসামি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনানো হয়।
মামলার শুরু থেকে পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল। এর আগে আদালত অবমাননার একটি ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন একই ট্রাইব্যুনাল।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম ও গাজী এম এইচ তামিম এবং এই মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ।
নিয়ম অনুযায়ী রায়ের পর ৩০ দিনের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করার সুযোগ পাবেন দণ্ডিত ব্যক্তিরা। তবে পলাতক থাকলে সেই সুযোগ পাবেন না।
প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রায়ের কপি পেয়েছি। রায় পর্যালোচনা করছি।’ প্রসিকিউর তামিম বলেন, রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পরে প্রকাশিত হলেও আপিলের সময়সীমা রায় ঘোষণার দিন থেকেই গণনা হবে। তবে চৌধুরী মামুনের আইনজীবী যায়েদ বিন আমজাদ বলেন, রায়ের কপি পাওয়ার পর থেকে আপিলের জন্য ৩০ দিনের সময় গণনা শুরু হবে।
এই মামলার রায়ে ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে পাঁচ অভিযোগের মধ্যে তিনটিতে মৃত্যুদণ্ড ও দুটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। পাশাপাশি তাঁদের সব সম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করে জুলাই-আগস্টের শহীদ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে বলা হয়। মামলার অপর আসামি ও রাজসাক্ষী চৌধুরী মামুনকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন ৪৫৩ পৃষ্ঠার রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাইব্যুনালে পড়ে শোনানো হয়।
মামলার শুরু থেকে পলাতক রয়েছেন শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল। এর আগে আদালত অবমাননার একটি ২ জুলাই শেখ হাসিনাকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেন একই ট্রাইব্যুনাল।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার...৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
আজ বুধবার সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সভায় অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠানোর জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
এর আগে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রধান বিচারপতির সদয় পরামর্শ যাচনা করেন।
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
আজ বুধবার সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সভায় অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে ডাকযোগে বা সরাসরি পাঠানোর জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
এর আগে হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি জ্ঞাপন করে প্রধান বিচারপতির সদয় পরামর্শ যাচনা করেন।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে১ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার...৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।
গতকাল বুধবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি শর্ত আরোপ-সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নির্দেশনা জারি হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একান্ত জরুরি কারণ ছাড়া ব্যাংক, আইআরডি ও এনবিআরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে যাতে সবাই এ বিষয়ে অবহিত থাকে, সে লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনার সঙ্গে মানিয়ে ভবিষ্যৎ বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হবে।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় স্পষ্ট করা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ সফরে যাবেন না। বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
একই শর্ত এনবিআর ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা না মানার ঘটনা ধরা পড়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
তবে অপরিহার্য কারণে প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের অনুমোদন থাকলে কিংবা নির্বাচিত ব্যক্তি বিদেশ যেতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকা খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও জরুরি দাপ্তরিক কাজ।
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।
গতকাল বুধবার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি শর্ত আরোপ-সংক্রান্ত পৃথক পৃথক নির্দেশনা জারি হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত একান্ত জরুরি কারণ ছাড়া ব্যাংক, আইআরডি ও এনবিআরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকেই এ নির্দেশনা কার্যকর হয়েছে। একই সঙ্গে যাতে সবাই এ বিষয়ে অবহিত থাকে, সে লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটেও তা প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনার সঙ্গে মানিয়ে ভবিষ্যৎ বিদেশ ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হবে।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় স্পষ্ট করা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বিদেশ সফরে যাবেন না। বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারার ক্ষমতা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
একই শর্ত এনবিআর ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে। সম্প্রতি বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা না মানার ঘটনা ধরা পড়ায় এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
তবে অপরিহার্য কারণে প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের অনুমোদন থাকলে কিংবা নির্বাচিত ব্যক্তি বিদেশ যেতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সুযোগ থাকা খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও জরুরি দাপ্তরিক কাজ।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে১ ঘণ্টা আগে
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার...৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার বিষয়টির দিকে গভীরভাবে নজর রাখছে এবং এই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।
আজ বুধবার ‘মানহানিকর বক্তব্য প্রচার বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজের বিবৃতি’ শিরোনামে এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব কথা বলেছে। অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারী গতকাল মঙ্গলবার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এই অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছে প্রেস উইং।
বার্তায় বলা হয়েছে, অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, তিনি এ বক্তব্য প্রচারকারী নারীকে চেনেন না। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্কের বিষয়ে যেসব দাবি করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ ধরনের মিথ্যা বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
এ ধরনের বক্তব্য অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। অন্যথায় এসব মানহানিকর, আপত্তিকর ও চরিত্রহননের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান করা হয়েছিল অধ্যাপক আলী রীয়াজকে।
ওই ছয়টি কমিশন প্রতিবেদন দেওয়ার পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, তার সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রায় আট মাস আলোচনা করে গত অক্টোবরে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এ কমিশন গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিকল্প দুটি সুপারিশ জমা দেয়। তার ভিত্তিতে ১৩ নভেম্বর ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ জারি করে সরকার।
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এক নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন ভিডিও-বক্তব্য প্রচার করছেন এবং তাঁর চরিত্রহননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। অধ্যাপক আলী রীয়াজ ওই নারীকে চেনেন না জানিয়ে প্রেস উইং বলেছে, সরকার বিষয়টির দিকে গভীরভাবে নজর রাখছে এবং এই মর্মে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করবে।
আজ বুধবার ‘মানহানিকর বক্তব্য প্রচার বিষয়ে অধ্যাপক আলী রীয়াজের বিবৃতি’ শিরোনামে এক বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এসব কথা বলেছে। অতন্দ্রানু রিপা নামের ওই নারী গতকাল মঙ্গলবার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে নিয়ে এই অপচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছে প্রেস উইং।
বার্তায় বলা হয়েছে, অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, তিনি এ বক্তব্য প্রচারকারী নারীকে চেনেন না। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্কের বিষয়ে যেসব দাবি করা হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি আরও জানিয়েছেন, এ ধরনের মিথ্যা বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে।
এ ধরনের বক্তব্য অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। অন্যথায় এসব মানহানিকর, আপত্তিকর ও চরিত্রহননের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।
আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকার প্রথমে ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন গঠন করে। এর মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান করা হয়েছিল অধ্যাপক আলী রীয়াজকে।
ওই ছয়টি কমিশন প্রতিবেদন দেওয়ার পর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়, তার সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রায় আট মাস আলোচনা করে গত অক্টোবরে জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এ কমিশন গত ২৮ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিকল্প দুটি সুপারিশ জমা দেয়। তার ভিত্তিতে ১৩ নভেম্বর ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ জারি করে সরকার।
বেতন বৃদ্ধি, উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতি নিয়ে জটিলতা নিরসনের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের একাংশের কর্মবিরতির মধ্যেই আরেক অংশ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) থেকে ‘লাগাতার’ কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দিয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সারা দেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ডের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়েছে। আজ বুধবার রায়ের কপি পাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে১ ঘণ্টা আগে
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত ২০ জন বিচারপতি নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশের ৭(ক) ধারা অনুসারে অতিরিক্ত বিচারক পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে এই দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আহরণে কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ (আইআরডি)। এ নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনকালীন দেশের ব্যাংকিং ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে স্থিতিশীল ও নির্বিঘ্ন রাখা।২ ঘণ্টা আগে