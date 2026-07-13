সরোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা নিয়ে আপিল বিভাগে শুনানি ১৯ জুলাই

চট্টগ্রাম-২ আসন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা নিয়ে হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে করা আবেদন শুনানির জন্য ১৯ জুলাই দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব আবেদনটি শুনানির জন্য এই দিন ধার্য করেন।
সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নেওয়া সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে ৯ জুলাই রায় দেন হাইকোর্ট। ওই দিনই ইসি গেজেট প্রকাশ করে এবং সারোয়ার আলমগীরকে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ পড়ানো হয়।
ওই আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমীন হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত চেয়ে ১২ জুলাই আপিল বিভাগে আবেদন করেন। একই সঙ্গে সারোয়ার আলমগীর যাতে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা চান।
নুরুল আমীনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির ও আইনজীবী আজিম উদ্দিন পাটোয়ারী। সারোয়ার আলমগীরের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম ও আইনজীবী নাসির উদ্দীন আহমেদ অসীম।
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