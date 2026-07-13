সেতুর টোল মওকুফ না করার ইঙ্গিত সড়কমন্ত্রীর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং সেতু বিভাগের আওতাধীন সেতুর টোল মওকুফ না করার বিষয়ে জাতীয় সংসদে ইঙ্গিত দিয়েছেন সড়ক পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেছেন, সেতুর টোল আদায়ের নীতিমালা আছে। সেই সেতুর টোল আদায় বন্ধ করা বা সংসদ সদস্যদের সুপারিশে বা অনুরোধে টোল আদায় বন্ধ করার সুযোগ মন্ত্রণালয়ের কম।
জাতীয় সংসদে আজ সোমবার জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৭১ বিধিতে সংরক্ষিত আসনের সদস্য শওকত আরা আক্তারের প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছি, তাঁরা নির্বাচনের আগে অধিকাংশ জায়গায় টোল মওকুফের কথা বলেছি। হয়তো নির্বাচিত হওয়ার স্বার্থে জনমত গঠনের জন্য তা বলেছি। মন্ত্রণালয় সেতু নির্মাণ করে এবং সেতু ব্যবস্থাপনা করে। কিন্তু টোল আদায় হচ্ছে রাজস্বের বিষয়, যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সড়ক মন্ত্রণালয় রাজস্ব আদায় রহিত করতে পারে না অথবা কোনো সংসদ সদস্যও তা করতে পারেন না। রাজস্ব আদায় না হলে অর্থের অভাবে এই পার্লামেন্টও চলবে না। যেসব সংসদ সদস্য এই দাবিগুলো জানিয়েছেন বা জনগণের কাছে ওয়াদা করেছেন, তাঁদের দাবিগুলোর বিষয়ে অর্থ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে ছাড় দেওয়া যায় কি না, সেটা একটা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।’
সংসদ সদস্যদের চার লেনের সড়ক নির্মাণের দাবি প্রসঙ্গে সড়কমন্ত্রী বলেন, ‘সব সংসদ সদস্য নির্বাচনের আগে অধিকাংশ জায়গায় বলার চেষ্টা করেছেন, চার লেন সড়ক করে দেবেন। এখন চার লেন সড়ক হওয়ার জন্য ওই এলাকায় যানবাহন কতটুকু চলে, যাত্রীর সংখ্যা কত, মালপত্র পরিবহন কী পরিমাণ আছে—সেগুলো বিবেচনা করেই লেন নির্ধারণ করা হয়। জেলা পর্যায়ে দুই লেনের সড়ক যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। আর যেসব জাতীয় মহাসড়ক চার লেন করার দাবি আছে, সেগুলোর পরিকল্পনা আছে।’
আন্তনগর ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে থামানোর দাবি প্রসঙ্গে এই মন্ত্রী বলেন, যেখানে রেললাইন আছে, সেখানে ট্রেন থামানোর জন্য সংসদ সদস্যরা ওয়াদা করেছেন। কিন্তু আন্তনগর ট্রেন কোন স্টপেজে থামবে, তার একটা নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালা বিবেচনা করে স্টপেজ নির্ধারণ করা হয়। সব জায়গায় যদি ট্রেনগুলো থামাতে চান, তাহলে আন্তনগর ট্রেন থাকবে না, সব লোকাল ট্রেন হয়ে যাবে।
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