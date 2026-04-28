অন্তর্বর্তী সরকারের নবীন সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শামার, প্রমাণ চাইলেন নাহিদ

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে, নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমিক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ৫ আগস্টের পর গঠিত সরকারের নবীন সদস্যদের বিরুদ্ধে গত দেড় বছরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জবাবে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম দাবি জানিয়ে বলেছেন, তিনি কোথাও দুর্নীতি করে থাকলে তার প্রমাণ দিতে হবে।
আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এই অভিযোগ করেন।
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, যদি রাষ্ট্রপতি বা তাঁর ভাষণ অবৈধ হয়, তবে তৎকালীন সরকারও অবৈধ কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।
শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমরা যখন নতুন বাংলাদেশ ও নতুন প্রজন্মের কথা বলি, তখন শুধু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ভাইরাল হওয়ার রাজনীতি আশা করি না। দেশের জন্য কাজ করতে হলে সরকারি ও বিরোধী দল উভয়কেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।’
শামা ওবায়েদ বলেন, ‘বিরোধী দলও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি সরকারে থেকে কাজ করতে হয়, তাহলে এক্সপেরিয়েন্স যেমন দরকার, সাহস সে রকম দরকার, বুদ্ধিমত্তাও সে রকম দরকার। কারণ, বিএনপি এমন রাজনৈতিক দল, যে ফেসবুকে রাজনীতি করে না; তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খেটে রাজনীতি করে। শুধু বট বাহিনী দিয়ে, স্ট্যাটাস দিয়ে মানুষকে ছোট করে, আজেবাজে কথা বলে ভাইরাল হয়ে রাজনীতি হয় না। যদি একাত্তর সালে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া থাকত, তাহলে দেশ স্বাধীন হতো কি না, আমরা জানি না।’
পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আমি আমার সামনে বসা সংসদ সদস্য নাহিদ ও হাসনাতদের সেন্টিমেন্ট রিলেট করি; আমরাও চাই, আমাদের সন্তানেরা এমন এক নতুন বাংলাদেশে বসবাস করুক, যেখানে আইনের শাসন থাকবে, খুনের বিচার হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা যদি কাদা-ছোড়াছুড়ি না করে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তবে এই পার্লামেন্ট থেকেই গুণগত উন্নয়নের সূচনা হবে।’
শামা ওবায়েদের বক্তব্যের পর ফ্লোর নেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘মাননীয় সংসদ সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ের দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। আমি সেই সরকারের উপদেষ্টা ছিলাম, বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেলও (বর্তমান আইনমন্ত্রী) ছিলেন। আমি নির্বাচনের অনেক আগেই পদত্যাগ করেছি।’
নাহিদ বলেন, ‘দুর্নীতির অভিযোগ যেহেতু উনি বললেন, তাঁরা সরকারে আছেন, তাঁদের এটা প্রমাণ করতে হবে। এটা জাতীয় সংসদে যেহেতু বলেছেন, প্রমাণ দিতে হবে। নাহিদ ইসলামের নামে কী দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, নাহিদ ইসলাম কোথায় দুর্নীতি করেছেন, সে প্রমাণ আমি তাঁদের কাছে চাচ্ছি।’
পরে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কারও নাম বলেননি।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের এক চা-বাগানের শ্রমিক কলোনি। কুড়ে ঘর, সীমিত আয়, প্রতিদিনের সংগ্রাম- সেই বাস্তবতার মধ্যেই বেড়ে ওঠা হরিবল বোনার্জীর। জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকতা আর দারিদ্র্যের সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে তাঁকে। তবে সেই প্রতিবন্ধকতা তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি।১০ মিনিট আগে
একজন মানুষও যাতে অর্থের অভাবে অ্যাকসেস টু জাস্টিস থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার লিগ্যালি কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। একজন ভুক্তভোগী টাকার অভাবে আইনজীবীর সহায়তা নিতে পারবে না, এমনটা যেন না হয়—সেটি সরকার চেষ্টা করবে সর্বতোভাবে নিশ্চিত করতে...২ ঘণ্টা আগে
মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের লোক কেউ জামায়াতে ইসলামী করতে পারে না। কোনো শহীদ পরিবারের লোক জামায়াত করতেই পারে না। করলে এটা ডাবল অপরাধ। বিএনপির সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের এই বক্তব্য ঘিরে জাতীয় সংসদে ১০ মিনিটের মতো চরম উত্তেজনা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অথবা পদত্যাগ করলে পদত্যাগের তারিখ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিভিআইপি) হিসেবে থাকবেন তাঁরা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টাও এই সুবিধা পাবেন। তবে সদ্য সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের প্রজ্ঞাপন অক্ষুণ্ন রাখায় সাবেক...২ ঘণ্টা আগে