বিএসইসি ও বীমা কর্তৃপক্ষে নিয়োগে বয়সসীমা তুলে দিতে সংসদে বিল

পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং বীমা খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের শীর্ষ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বয়সসীমা তুলে দিতে জাতীয় সংসদে দুটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী পৃথকভাবে বিল দুটো উত্থাপন করেন। পরে একদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয় এগুলো।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার আইন দুটো পরিবর্তনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে অনুমোদন হয়। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সংশোধনের জন্য আনা বিলে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বয়সসীমা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ সংশোধনের জন্য আনা বিলে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে ৬৭ বছর বয়সসীমা সংক্রান্ত অযোগ্যতার বিধান বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
বিল দুটির উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পুঁজিবাজার ও বীমা খাতের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞ, দক্ষ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে আইনগুলো সময়োপযোগী করা প্রয়োজন। সংসদে উত্থাপনের পর বিল দুটি পরীক্ষার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয়। এক দিনের মধ্যে সংসদে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
বিল দুটি উত্থাপনের পর রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা শুরু করতে গেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ দাঁড়িয়ে স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
তিনি বলেন, আইন প্রণয়ন কার্যাবলির মধ্যে ‘একটু ব্যত্যয়’ হয়েছে।
সালাহউদ্দিন বলেন, ‘অর্থমন্ত্রী যে বিলটা উত্থাপন করেছেন, এটা যদি অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করতে হয় তো সেটা অন্য সিস্টেম। কিন্তু এখন একটা বিশেষ কমিটি আমাদের আছে, যেহেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হয়নি।’ তিনি বলেন, বিল দুটি বিশেষ কমিটিতে পাঠালে তা সংসদের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং প্রতিবেদন এলে পাসের জন্য প্রস্তাব করা যাবে।
এরপর স্পিকার অর্থমন্ত্রীকে বিলগুলো বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব করতে বলেন। অর্থমন্ত্রী প্রথমে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সংশোধন বিল, ২০২৬ বিশেষ কমিটিতে পাঠিয়ে আগামী দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার প্রস্তাব করেন।
‘কালকের মধ্যে রিপোর্ট অসম্ভব’- আপত্তি নাজিবুরের
বিএসইসি সংশোধন বিল এক দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানোর পর জামায়াতের ইসলামীর সংসদ সদস্য নাজিবুর রহমান সময় নিয়ে আপত্তি জানান। তিনি বলেন, ‘এই বিষয়টি তো বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হলো। আজকে যদি বিশেষ কমিটির বৈঠক ডাকেন, তো এত স্বল্প নোটিশে বিশেষ কমিটি কখন বসবে, এটার ব্যাপারে কাগজ সরবরাহ করা হয়নি। এটা কখন পর্যালোচনা করবে, কালকের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া তো একটা অসম্ভব বিষয়।’ তিনি আরেক দিন সময় দেওয়ার প্রস্তাব করেন।
জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘এটা যখন কালকে উত্থাপিত হবে, উনাদের বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকবে।’ এরপর বীমা কর্তৃপক্ষ সংশোধন বিলও এক দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য বিশেষ কমিটিতে পাঠানো হয়।
বিএসইসি আইনে কী পরিবর্তন আসছে
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সংশোধন বিল, ২০২৬-এ বিদ্যমান আইনের ৫ ধারার উপধারা ৬ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়, কোনো ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হলে তিনি চেয়ারম্যান বা কমিশনার পদে নিয়োগের যোগ্য হবেন না বা ওই পদে বহাল থাকবেন না। সংসদে উত্থাপিত বিলে এই শর্তাংশ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ বিলটি পাস হলে বিএসইসির চেয়ারম্যান ও কমিশনার পদে নিয়োগ বা পদে বহাল থাকার ক্ষেত্রে ৬৫ বছরের বয়সসীমা আর থাকবে না। বিলে বলা হয়েছে, ১৯৯৩ সালের আইনের ধারা ৫ এর উপধারা ৬ এর প্রান্তস্থিত কমা চিহ্নের পরিবর্তে দাঁড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হবে এবং শর্তাংশ বিলুপ্ত হবে।
বীমা কর্তৃপক্ষ আইনে কী পরিবর্তন
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সংশোধন বিল, ২০২৬ এ বিদ্যমান আইনের ৭ ধারার উপধারা ৩ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ৭ এ চেয়ারম্যান ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। বিদ্যমান আইনের ধারা ৭ এর উপধারা ৩ এর দফা ছ এ বলা আছে, কোনো ব্যক্তির বয়স ৬৭ বছর পূর্ণ হলে তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য হওয়ার যোগ্য থাকবেন না। বিলে বলা হয়েছে, ধারা ৭ এর উপধারা ৩ এর দফা ঙ এর শেষে থাকা সেমিকোলনের পর ‘বা’ শব্দ বসবে; দফা চ এ থাকা ‘বা’ এর পরিবর্তে দাঁড়ি বসবে; এবং দফা ছ বিলুপ্ত হবে। এর ফলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে ৬৭ বছরের বয়সসীমা বিলুপ্ত হবে।
