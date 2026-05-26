জাতীয়

যমুনা সেতুতে ১১টি গাড়ি বিকল, ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে যানজট

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৬ মে ২০২৬, ১১: ০৪
ঈদের ছুটিতে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ, যমুনা সেতুতে গাড়ি বিকল ও দুর্ঘটনায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে ১৭ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ধীরগতিতে চলছে যানবাহন। এতে বিভিন্ন জায়গায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোর থেকেই যমুনা সেতু থেকে মহাসড়কের পুংলি পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলছে।

এদিকে যানবাহনের ধীরগতি ও যানজটের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছে ঈদে ঘরমুখী মানুষ। তবে পুলিশ বলেছে, তারা যানজট নিরসনে কাজ করছে।

যমুনা সেতু সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী সৈয়দ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ঈদের ছুটিতে সড়কে যানবাহনের চাপ বেড়েছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে গাড়ির গতিও কিছুটা কম। এর মধ্যে যমুনা সেতুতে একাধিক গাড়ি বিকল ও দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফলে মহাসড়কে আরও ধীরগতিতে চলছে যানবাহন। গতকাল সোমবার রাত ১২টা থেকে এখন পর্যন্ত সেতুতে ১১টি গাড়ি বিকল হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে সেতুতে উত্তরবঙ্গগামী লেনে একসঙ্গে চারটি গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনার কবলিত গাড়িগুলো রেকারের মাধ্যমে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

এ ব্যাপারে এলেঙ্গা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শরীফ বলেন, সেতুতে গাড়ি বিকল ও দুর্ঘটনার ফলে পুংলী পর্যন্ত মহাসড়কে যানবাহন ধীরগতিতে চলছে। মহাসড়কে যানজট নিরসনে পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করছেন।

