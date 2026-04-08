সংরক্ষিত নারী আসনে ত্যাগীরা অগ্রাধিকার পাবে: চিফ হুইপ

সংরক্ষিত নারী আসনে রাজপথের ত্যাগীরা ‘অগ্রাধিকার’ পাবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম। বুধবার জাতীয় সংসদে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।
চিফ হুইপ বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, নারীরা আসুক। যত দ্রুত আসে তত লাভ। আমরা ফ্যামিলি কার্ড করেছি নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য। যত দ্রুত সম্ভব আমরা তাদের সংসদে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো নারীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন- এমন ক্রাইটেরিয়া সংবিধানে আছে।
তিনি বলেন, যারা রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত এবং সংসদে ভূমিকা রাখতে পারবে— এমন বিবেচনায় আমাদের সংসদ নেতা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন। সব মিলিয়েই একটা সিদ্ধান্ত হবে এ রকমের যে, যাতে আমরা সকল সেকশনকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং রাজপথে ত্যাগী নেতা এবং সংসদে ভূমিকা রাখতে পারেন, এমন মানুষকেই আমরা খুঁজে বের করব এবং সেটাই আমাদের নেতা করবেন। আমি মনে করি, তার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে।
সংসদে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ পাস প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে নূরুল ইসলাম বলেন, আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল মানুষের বিচার হবে। যিনি দোষ করেছেন তার বিচার হবে, যিনি নির্দোষ তার বিচার হবে না। আর শেখ হাসিনা বা অতীত সরকার যা করে গেছেন, যেভাবে বিচার হতে পারে-আইন অনুযায়ী বিচার হবে। একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না।
তিনি আরও বলেন, তিনটা অরডিনান্স একটা বিলের মধ্যে আসছে, এই বিল আমরা পাস করেছি। চারটা অরডিনান্স একটা বিলের মধ্যে আছে- একটা বিল পাস করা মানে চারটা অরডিনান্স পাস হয়েছে। একটা বিল একটা বিল পাস করা মানে তিনটা অরডিনান্স পাস হয়েছে। সেই হিসাবে আমরা ৪৪টি অরডিনান্স ইতিমধ্যে পাস করে ফেলেছি। বাকি যা আছে দুই এক দিনের ফয়সালা করতে পারব।
চিফ হুইপ বলেন, শুক্রবারে আমরা সেশন করব। শুক্রবারে আমরা ফার্স্ট সেশন, সেকেন্ড সেশন- দুইটা সেশনই করব।
চিফ হুইপ বলেন, আমাদের কাজ করতে হবে। এই দেশে মানুষেরা ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য পরিশ্রম করবেন সংসদ সদস্যরা।
আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মঙ্গলবার আমাদের সংসদীয় দলের বৈঠক হয়েছে। সংসদীয় দলের বৈঠক প্রায় হতে থাকবে। কারণ এটাই সংসদের রীতি। এখানে আমাদের সংসদ সদস্যদের করণীয় কী এবং আমরা কী কী বিষয়ে উত্থাপন করব, কী কী বিষয়ে আমরা কার্যক্রম করব পার্লামেন্টে— সবকিছুই সব মিলিয়ে একটা আলোচনা হয়েছে। এটাই হলো মূল কথা।
