Ajker Patrika
জাতীয়

ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইন, তেল নিতে ভোগান্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইন, তেল নিতে ভোগান্তি
এর ক্যাপশন: ফিলিং স্টেশনে যানবাহনের দীর্ঘ সারি। আজ শনিবার রাতে রাজধানীর পরিবাগে। ছবি: হাসান রাজা

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে দেশেও। সরকারের তরফ থেকে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুত আছে বলে আশ্বস্ত করা হলেও দেশজুড়ে ফিলিং স্টেশনগুলোয় চাপ কমছে না। আতঙ্কিত হয়ে তেল কেনতে অনেকেই ভিড় করছেন রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে ফিলিং স্টেশনগুলোয় আজ শনিবারও যানবাহনের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। অনেক জায়গায় তেল না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও সাধারণ গ্রাহকেরা।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করে। জবাবে ইরানও পাল্টা হামলা শুরু করে। এতে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে। ইরান হরমুজ প্রণালি দিয়ে জ্বালানি পরিবহন আটকে দিয়েছে। হামলার কারণে কাতারে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়তে শুরু করেছে।

ফিলিং স্টেশনে সাঁটানো হয়েছে ‘অকটেন পেট্রল নাই’ লেখা সাইনবোর্ড। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পরিবাগে: ছবি: মেহেদী হাসান
ফিলিং স্টেশনে সাঁটানো হয়েছে ‘অকটেন পেট্রল নাই’ লেখা সাইনবোর্ড। আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর পরিবাগে: ছবি: মেহেদী হাসান

সংকট ও অতিরিক্ত চাহিদা মোকাবিলায় গতকাল শুক্রবার জ্বালানি তেল সরবরাহের ওপর নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। নতুন নির্দেশনায় একটি মোটরসাইকেলে দিনে সর্বোচ্চ ২ লিটার পেট্রল বা অকটেন দেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য ১০ লিটার এবং মাইক্রোবাসের জন্য ২০ থেকে ২৫ লিটার তেল নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘আমি আগেও বলেছি, গতকালকেও বলেছি, আজকেও বলছি, তেল নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নাই। আমরা রেশনিংটা করেছি এই জন্যই যে যুদ্ধ শেষ হওয়া নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা আছে। সে জন্য আমরা একটা রেশনিং করেছিলাম। কিন্তু মানুষ এই রেশনিংটাকে ভয় পেয়ে স্টক করা শুরু করেছে। আসলে আমাদের তেলের কোনো অভাব নাই।’ তিনি আরও জানান, ‘৯ মার্চ আরও ২টা জাহাজ আসছে, সুতরাং তেলের কোনো সমস্যা নাই।’

ঝিনাইদহে বেশির ভাগ ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ, ডিসি বললেন সংকট নেইঝিনাইদহে বেশির ভাগ ফিলিং স্টেশনে জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ, ডিসি বললেন সংকট নেই

এরপরও আজ শনিবার রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলার ফিলিং স্টেশন ঘুরে দেখা গেছে, মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার ও গণপরিবহনের চালকেরা তেল সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষায় আছেন। অনেক পেট্রল পাম্পে যানবাহনের চার/পাঁচ স্তরের জটলা তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো মোটরসাইকেল চালককে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করে কোটায় নির্ধারিত তেল নিতে দেখা গেছে। কিছু ফিলিং স্টেশনে নির্ধারিত সময়ের পর তেল বিক্রি বন্ধ রাখছে। এর আগেও গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারও একই চিত্র দেখা গেছে।

ফিলিং স্টেশন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় হঠাৎ করে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় অনেক স্টেশনেই জ্বালানি তেলের মজুত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে কিছু সময়ের জন্য বিক্রি বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

নাটোরে মাটির নিচে ট্যাংকিতে মিলল ১০ হাজার লিটার ডিজেল, ব্যবসায়ীকে জরিমানানাটোরে মাটির নিচে ট্যাংকিতে মিলল ১০ হাজার লিটার ডিজেল, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

পেট্রল ও অকটেন বিক্রির সীমা নির্ধারণ করায় বিপাকে পড়েছেন রাইড শেয়ারিং চালকেরা। নির্ধারিত পরিমাণের বেশি তেল না পাওয়ায় সারা দিন কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তারা। রাইড শেয়ারিং মোটরসাইকেলচালক আরিফ বলেন, ‘সারা দিন যাত্রী পরিবহন করতে গেলে কয়েকবার তেল নিতে হয়। কিন্তু পাম্পে লাইনে দাঁড়িয়ে সীমিত তেল পাওয়ায় সময় ও আয়- দুটোই কমে যাচ্ছে।’

মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনে তেল নেওয়ার সীমা বেঁধে দিল বিপিসিমোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনে তেল নেওয়ার সীমা বেঁধে দিল বিপিসি

রাজশাহীতে পুলিশ পাহারায় তেল বিক্রি

রাজশাহীর হজরত শাহমখদুম বিমানবন্দরের সামনে একটি ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে হট্টগোলের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই তেল বিক্রি করা হয়।

এদিকে যশোরে পেট্রল, অকটেন ও ডিজেলের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। কিছু পেট্রল পাম্প আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ রাখার অভিযোগও উঠেছে। পাম্প কর্তৃপক্ষ বলছে, গত তিন দিনে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় চারগুণ বেশি চাহিদা দেখা দিয়েছে।

দেশে তেলের কোনো অভাব নেই: জ্বালানিমন্ত্রীদেশে তেলের কোনো অভাব নেই: জ্বালানিমন্ত্রী

মৌলভীবাজারে অতিরিক্ত দামে পেট্রল ও অকটেন বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোথাও লিটারপ্রতি ১৩০ থেকে ১৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রাহিন আহমেদ বলেন, ‘বেশির ভাগ পাম্প বন্ধ। বেশি টাকা দিলে তেল পাওয়া যায়।’

ডিজেল সরবরাহে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় কুড়িগ্রামে জেরিকেন ও ড্রামে তেল বিক্রি বন্ধ রেখেছে ফিলিং স্টেশনগুলো। এতে বোরো মৌসুমে সেচের জন্য ডিজেল না পেয়ে বিপাকে পড়েছেন কৃষকেরা। ভূরুঙ্গামারী উপজেলার আন্ধারীঝাড় ইউনিয়নের বড়াইটারী গ্রামের কৃষক শরিফুল জানান, গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় এলাকার বেশির ভাগ কৃষক তেলচালিত অগভীর সেচপাম্প চালান। শনিবার সকালে স্থানীয় একটি ফিলিং স্টেশন থেকে ডিজেল না দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

যানবাহনযানজটযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যজ্বালানিজ্বালানি তেলযুক্তরাষ্ট্রগ্যাসইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

সম্পর্কিত

ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইন, তেল নিতে ভোগান্তি

ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইন, তেল নিতে ভোগান্তি

সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি

সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি

যাকাত ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

যাকাত ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার: প্রধানমন্ত্রী

সব স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী

সব স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ: প্রধানমন্ত্রী