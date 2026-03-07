Ajker Patrika
বেসরকারি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৭ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২৩
অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিবিউশন রিপ্রেজেন্টেটিভ (এডিআর) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিবিউশন রিপ্রেজেন্টেটিভ (এডিআর)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/আলিম/সমমানের ডিগ্রি। তবে স্নাতক/স্নাতকোত্তর বা ফাজিল/কামিল ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

কাজের ধরন: কোম্পানির নীতিমালা অনুসরণ করে সময়মতো চাহিদা ও রুট অনুযায়ী ওষুধ বহন ও বিতরণ নিশ্চিত করা। আন্তরিকতার সাথে ক্যাশ কালেকশন ও জমাদান নিশ্চিত করা। ওষুধ পরিবহন নিশ্চিতকরণে ড্রাইভারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২০-৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ১৭,২১৫ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, গ্র্যাচুইটি, লাভের শেয়ার, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিপাঠকের আগ্রহ
