Ajker Patrika
ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ মার্চ ২০২৬, ১৮: ০১
অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল
উইকেটের ছবি তুলছেন মিচেল সান্টনার। ছবি: সংগৃহীত

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের স্মৃতি ফিরবে কি আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে? আরও একবার কি ফাইনালে উঠেও শিরোপা না জেতার আফসোসে পুড়বে ভারত? এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে এসব প্রশ্নই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে আগামীকাল সন্ধ্যায় মাঠে নামবে ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। তার আগে আজ নিজের মুঠোফোন দিয়ে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখলেন ব্ল্যাক ক্যাপদের অধিনায়ক মিচেল সান্টনার। এমন একটি ছবি এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগেও ঠিক একই কাজ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দলপতি প্যাট কামিন্স।

সেবার ফাইনালে ভারতকে ৬ উইকেটে হারায় অস্ট্রেলিয়া। ৭ ওভার হাতে রেখেই আয়োজকেদের করা ২৪০ রান টপকে যায় অজিরা। সে ম্যাচের আগের দিন কামিন্সের উইকেটের ছবি তোলা নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। ওই ঘটনায় সংশ্লিষ্টরা বলেছিলেন, রাতারাতি উইকেট পরিবর্তন হলে যেন ধরতে পারেন সে জন্যই ছবি তুলে রাখেন কামিন্স।

সেবার বিশ্বকাপের ভারত-নিউজিল্যান্ডের প্রথম সেমিফাইনালে উইকেট বদলের অভিযোগ উঠেছিল আয়োজকেদের বিরুদ্ধে। বেশ কিছু ইংলিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, আইসিসিকে না জানিয়ে নিজেদের সুবিধামতো উইকেট বদলে ফেলেছিল ভারত। তাই সতর্কতার অংশ হিসেবেই উইকেটের ছবি তুলেছিলেন কামিন্স। তারকা অলরাউন্ডারের স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন সান্টনার। অস্ট্রেলিয়ার মতো তারাও ভারতকে ঘরের মাঠে ফাইনালে হারের তিক্ত স্বাদ দিতে পারে কি না সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

ভারতের ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো জানিয়েছে, ফাইনাল ম্যাচের উইকেট তৈরি করা হবে মিশ্র মাটির উইকেটে; যেখানে থাকবে লাল এবং কালো মাটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইকেটে লাল মাটির পরিমাণ বেশি থাকবে। দুই ইনিংসেই বল সহজে ব্যাটে আসবে। অর্থাৎ ফাইনালে তুলনামূলক বেশি সুবিধা থাকছে ব্যাটারদের জন্য।

মিশ্র মাটির উইকেট হওয়ায় পেসাররাও সুবিধা পাবে। উইকেটে থাকবে বাড়তি বাউন্স। তবে স্পিনারদের জন্য খুব বেশি সুবিধা থাকবে না বললেই চলে; টার্ন থাকবে খুবই সামান্য। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ব্যাটারদের জন্য বাড়তি সুবিধা থাকায় ফাইনালে ২০০-র বেশি রান হতে পারে। এর আগে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত এবং ইংল্যান্ড মিলে করেছিল ৪৯৯ রান। ফাইনালেও ভক্তদের জন্য অপেক্ষা করছে চার-ছক্কার উৎসব।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেটনিউজিল্যান্ড ক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রতিবেশী দেশে আর হামলা নয়, ক্ষমাও চাইলেন ইরানি প্রেসিডেন্ট

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

বিশ্ব অর্থনীতিতে অশনিসংকেত: দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্বালানি তেলের দাম

হঠাৎ কেন প্রতিবেশী দেশে হামলা বন্ধের ঘোষণা দিল ইরান, নেপথ্যে কী

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন, কয়েকজন চিকিৎসক অনুপস্থিত

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইবনে সিনায় চাকরি, এইচএসসি পাসে আবেদন

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ইরান যুদ্ধে হুতিদের নীরবতা কি তুমুল ঝড়ের পূর্বাভাস

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

ব্রিটেনের ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বোমারু বিমান, হামলা কি রাতেই

সম্পর্কিত

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

অস্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যান্ডও কেন মোদি স্টেডিয়ামের উইকেটের ছবি তুলে রাখল

১০ জন নিয়েও মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষে ফর্টিস

১০ জন নিয়েও মোহামেডানকে হারিয়ে শীর্ষে ফর্টিস

দর্শক সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়ল ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল

দর্শক সংখ্যায় নতুন রেকর্ড গড়ল ভারত-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল

বিশ্বকাপ ফাইনালের উইকেট কেমন হবে

বিশ্বকাপ ফাইনালের উইকেট কেমন হবে