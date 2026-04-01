বাগেরহাট-২ ও দিনাজপুর-৩ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাগেরহাট-২ ও দিনাজপুর-৩ আসনের ফল চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে ওই দুই আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর একক বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

এর আগে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাগেরহাট-২ আসনের বিএনপির পরাজিত প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন আবেদন করেন। অপর দিকে দিনাজপুর-৩ আসনের জামায়াতের পরাজিত প্রার্থী মো. মাইনুল আলমও পৃথক আবেদন করেন হাইকোর্টে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) ৪৯ ধারা অনুযায়ী, নির্বাচনে অনিয়ম-সংক্রান্ত অভিযোগ শুনানির জন্য প্রধান বিচারপতি বিশেষ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছেন। এই ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে বিচারপতি মো. জাকির হোসেনকে। তাঁর বেঞ্চে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত ৩৯টি আবেদন গ্রহণ করে আদেশ দেওয়া হয়। অবকাশের মধ্যে বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর একক বেঞ্চেও এসব নির্বাচনী আবেদন শুনানির জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

