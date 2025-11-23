Ajker Patrika
জাতীয়

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবিরের ২ বোন ও ভগ্নিপতির সম্পদের হিসাব চায় দুদক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার। ছবি: সংগৃহীত

ক্ষমতার অপব্যবহার, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ারের দুই বোন ও এক ভগ্নিপতির বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারি করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ রোববার সংস্থার উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম এই নোটিশ জারি করেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, কবির বিন আনোয়ারের বোন ও রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রভাষক শ্যামলী হোসেনের নামে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ১ কোটি ৯২ লাখ ৪৫ হাজার ১৩৭ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার তথ্য পাওয়া গেছে। এ কারণে দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে শ্যামলী হোসেনের স্বামী শাহাদাত হোসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পেয়েছে দুদক। তাঁর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ৬ কোটি ৯৬ লাখ ৬৪ হাজার ৩৪১ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একই বিধান অনুযায়ী তাঁকেও সম্পদ বিবরণী দাখিলের নির্দেশনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া কবির বিন আনোয়ারের আরেক বোন ও উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইংরেজি ভার্সনের শাখাপ্রধান ইমেলদা হোসেনের বিরুদ্ধেও ৫৫ লাখ ২২ হাজার ৯৩১ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য পেয়েছে দুদক।

সম্পদ বিবরণী দাখিলের পর আয়ের উৎস যাচাই করে আইনবহির্ভূত সম্পদের প্রমাণ মিললে তাঁর বিরুদ্ধেও মামলা করা হবে বলে জানায় দুদক।

