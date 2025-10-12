জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহসানুল হককে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে বদলি করেছে সরকার।
আগের সচিবকে বদলি করার ২১ দিন পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দিয়ে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানকে গত ২১ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়। তারপর জনপ্রশাসন সচিবের পদটি ফাঁকা ছিল।
