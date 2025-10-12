Ajker Patrika
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৪৭
এহসানুল হক
এহসানুল হক

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহসানুল হককে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব পদে বদলি করেছে সরকার।

আগের সচিবকে বদলি করার ২১ দিন পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দিয়ে আজ রোববার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

ehsanul

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানকে গত ২১ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়। তারপর জনপ্রশাসন সচিবের পদটি ফাঁকা ছিল।

