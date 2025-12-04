পোস্টাল ভোট গণনায় সংশোধনী ও পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আজ বৃহস্পতিবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।
উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান জানান, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে (আরপিও) দুটি ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা হয়েছে। প্রথম—এখন থেকে পোস্টাল ভোট সাধারণ ভোটের সঙ্গে একই সঙ্গে গণনা করা হবে। দ্বিতীয়—ব্যালট পেপারে একাধিক সিল থাকলে সেই ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে।
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশও পাস হয়েছে। পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য এই কমিশন সরকারকে সুপারিশ করবে। পাশাপাশি, পেশাগত ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোও এই কমিশন দেখবে।
এক প্রশ্নের জবাবে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান নিশ্চিত করেন, ভিভিআইপি হিসেবে খালেদা জিয়ার নিরাপত্তায় এসএসএফ সুবিধা দেওয়া নিয়ে একটি গেজেট জারি হয়েছে। সে অনুযায়ী খালেদা জিয়া এই সুযোগ-সুবিধা পাবেন। তবে তিনি আরও জানান, জিয়া পরিবারের অন্য সদস্যরা এই সুবিধা পাবেন না।
উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁর পরিবার বিদেশে নিতে চাইলে তার সব প্রস্তুতি সরকারের রয়েছে। তিনি জানান, সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে এবং বিএনপি চাইলে আরও সহায়তা দেওয়া হবে।
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যাঁ-মার্ক সেরে-শারলে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সেনাসদরে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
বিষয়টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে।
সেনাবাহিনী জানায়, সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি দুই দেশের সামরিক খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালন ‘ঐতিহাসিক’ অভিহিত করে সেই দায়িত্বকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে ভূমিকা রাখতে জেলা পুলিশ সুপারদের (এসপি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে আজ বৃহস্পতিবার নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এবারের নির্বাচন কোনো সাধারণ নির্বাচন নয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া এই নির্বাচন। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা একটি নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে সেই স্বপ্নকে আমরা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।’
ড. ইউনূস বলেন, ‘আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের সময় একই সঙ্গে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে, যা আগামীর বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। গণভোটের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন ভিত্তি পাব, সেটা শতবর্ষ ধরে এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, সামনের নির্বাচনে বিদেশ থেকে অনেক প্রতিনিধিদল ও নির্বাচন পর্যবেক্ষক আসবে। তারা যেন এই নির্বাচনকে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারে, সে লক্ষ্যে পুলিশ সুপারদের কাজ করে যেতে হবে।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘অতীতের নির্বাচনগুলো আমরা সবাই দেখেছি। কেউ প্রহসনের নির্বাচন বলে; কেউ বলে প্রতারণা আর তামাশার নির্বাচন। সেখান থেকে বেরিয়ে অনেক ওপরে উঠে আমাদের একটি নতুন মানদণ্ড তৈরি করতে হবে।’
সেই পরিবর্তন নিয়ে আসাই পুলিশ বাহিনীর ‘বড় দায়িত্ব’ বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা।
আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্যোগী ও সৃজনশীল হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ড. ইউনূস বলেন, ‘সব কথা তো কাগজে লিখে দেওয়া যায় না। দায়িত্ব পালনের সময় আপনারা চিন্তা করবেন—কীভাবে কাজটি আরও সুন্দরভাবে করা যায়।’
পুলিশ সদস্যদের কাজের মান উন্নত করতে ও কাজে আনন্দ বাড়াতে জেলা বা বিভাগীয় পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এ ক্ষেত্রে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় বলেও পরামর্শ দেন প্রধান উপদেষ্টা।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বকস চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব নাসিমুল গনি ও বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক বাহারুল আলম।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল—বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে কাতার সরকার। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় কাতার দূতাবাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বিষয়টি জানিয়েছে।
আজ দুপুরে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানান দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। খালেদা জিয়াকে লন্ডন নিতে কাতার সরকারের কাছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। কাতার সরকার আজ বৃহস্পতিবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার অনুমতি দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি পাঠিয়েছে।
কাতার দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘ঢাকায় কাতারের দূতাবাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে স্থানান্তরের সুবিধার্থে অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় মন্ত্রণালয় গত ৩০ নভেম্বরের নোট ভারবালের সূত্র ধরে দূতাবাস জানাতে চায় যে, কাতারের সরকার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়েছে।’
চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘মন্ত্রণালয়কে বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে যে—যেন অতি দ্রুত রোগীর সবিস্তার তথ্য, সঙ্গীসাথিদের পরিচয় এবং ঢাকা থেকে যাত্রার তারিখসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র দূতাবাসকে দেওয়া হয়।’
এ ছাড়া, চিঠিতে কাতার দূতাবাস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তার সর্বোচ্চ সম্মানের আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করছে।
এর আগে, ডা. জাহিদ হোসেন আজ বেলা পৌনে ৩টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে সংবাদ সম্মেলনে জানান, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী আজ মধ্যরাত থেকে আগামীকাল শুক্রবার ভোরের মধ্যেই তাঁকে (খালেদা জিয়া) উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নেওয়া হবে। সেখানে একটি হাসপাতালের সঙ্গে এরই মধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
ডা. জাহিদ হোসেন জানান, কাতারের রাজপরিবারের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়া হবে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য আরও জানান, খালেদা জিয়াকে লন্ডনে নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে একই বিমানে থাকবেন দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের একটি দল।
দেশবাসী, বিএনপির নেতা-কর্মী এবং সরকার-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. জাহিদ।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সাক্ষাৎ পেতে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১০ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় ইসিকে সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।
রাষ্ট্রপতির সহকারী একান্ত সচিব মোহাম্মদ সাগর হোসেন আজ বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে বেলা সোয়া ২টার দিকে চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) ইসি আয়োজিত এক কর্মশালায় আখতার আহমেদ বলেন, তফসিল ও গণভোট নিয়ে আলোচনা করতে ১০ অথবা ১১ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়।
ইসি সচিব বলেন, আরপিওর (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ) একটা সংশোধনী ছিল। প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং পদ্ধতি কী হবে, কোন কোন ব্যালটগুলো বাদ যাবে এবং কী পদ্ধতিতে কাউন্ট করা হবে—সেটার ওপরে একটা সংশোধনী ছিল। উপদেষ্টা পরিষদ সেটা অনুমোদন করেছে।
আখতার আহমেদ বলেন, গতকাল দুটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয়ে বাড়তি তথ্য অনুসন্ধানে নীতিগত সম্মতি হয়েছে। একটি বাংলাদেশ জনতার দল; আরেকটি আমজনতার দল। এই দুটি দল নিয়ে আগামীকাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবে পত্রিকায়—কোনো আপত্তি আছে কি না জানতে।
