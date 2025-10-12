ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন কামাল উদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব মো. কামাল উদ্দিন।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ রফিকুল হকের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিবকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে বদলি করা হয়েছে।
