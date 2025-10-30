পুলিশের ৪ এসপি হলেন অতিরিক্ত ডিআইজি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) পদের চার কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত ডিআইজি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মাহবুবুর রহমানের সই করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের এসপি মো. শাহরিয়ার, পুলিশের বিশেষ শাখার এসপি ড. মোহাম্মদ আবদুল কাদের, অপরাধ তদন্ত বিভাগের এসপি মো. মাসুম বিল্লাহ তালুকদার ও মো. জান্নাতুল হাসান।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পুলিশের এই চার কর্মকর্তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানপত্র পাঠাবেন। জনস্বার্থে জারি হওয়া এ আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা সংশোধন করে প্রতীক তালিকায় ‘শাপলা কলি’ যুক্ত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই প্রতীক তালিকার ১০২ নম্বরে যুক্ত করেছে ইসি।
আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশন সচিবালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৯৭২-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, ‘নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮’-এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল।
এতে আরও বলা হয়, ‘উপরিউক্ত বিধিমালার বিধি ৯-এর উপবিধি (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে। এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে অনুচ্ছেদ ২০-এর দফার অধীন স্থগিতকৃত প্রতীক ব্যতীত নিম্নবর্ণিত প্রতীকগুলো হইতে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে যেকোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে।’
প্রসঙ্গত, দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে শুরু থেকেই শাপলা চেয়ে আসছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রাজনৈতিক দল হিসেবে দলটির নিবন্ধন আটকে আছে এই ইস্যুতে। প্রতীক চূড়ান্ত হলে দলটিকে নিবন্ধন সনদ দেওয়া হবে। কিন্তু প্রতীক ইস্যুতেই দুটি ভিন্ন অবস্থানে অনড় ছিল এনসিপি ও নির্বাচন কমিশন।
বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক দূত লুৎফে সিদ্দিকী বলেছেন, ‘সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামের মতো দেশগুলো পর্যটনকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশেও পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার দিলে জিডিপিতে বড় অবদান রাখা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহ্য কাজে লাগিয়ে এ খাতকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।’
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজম ফেয়ার-বিটিটিএফ ২০২৫’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি আরও বলেন, ‘ট্যুরিজম সেক্টর যুব সমাজের মেধা বিকাশ ও কর্মসংস্থানের এক বিশাল ক্ষেত্র। এটি শুধু সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগই তৈরি করে না, দেশের অর্থনীতিতেও বড় অবদান রাখতে পারে।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (টোয়াব) ট্যুর অ্যান্ড ফেয়ার বিভাগের পরিচালক মো. তাসলিম আমিন শুভ বলেন, বিটিটিএফ এখন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের ব্র্যান্ড ইভেন্টে পরিণত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. মো. শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মো. মাইনুল হাসান, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও নুজহাত ইয়াসমিন এবং বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সায়মা শাহিন সুলতানা।
নুজহাত ইয়াসমিন বলেন, ‘ট্যুরিজম এখন আর শখ নয়, এটি একটি পেশা এবং দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখছে। এই সেক্টরে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।’
সায়মা শাহিন সুলতানা বলেন, ‘পর্যটনের মাধ্যমে আমরা দেশের পণ্য ও সেবাকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করতে পারছি, যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।’
টোয়াবের প্রেসিডেন্ট মো. রাফিউজ্জামান অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য রাখেন।
টোয়াব আয়োজিত ১৩তম আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় টাইটেল স্পনসর হিসেবে রয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড। তিন দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা চলবে আগামী শনিবার (১ নভেম্বর) রাত ৮টা পর্যন্ত। এবারের মেলায় অংশ নিচ্ছে পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরাত, চীন, শ্রীলঙ্কা, তুরস্কের জাতীয় পর্যটন সংস্থা এবং ট্যুর অপারেটরেরা।
মেলায় ৪টি হলে ২০টি প্যাভিলিয়নসহ মোট ২২০টি স্টল রয়েছে। এতে আন্তর্জাতিক ও দেশি এয়ারলাইনস, ট্যুরিজম বোর্ড, ট্রাভেল এজেন্সি, হোটেল, রিসোর্ট, ক্রুজ লাইনার ও হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদর্শক হিসেবে অংশ নিচ্ছে।
মেলার সাইড ইভেন্টে রয়েছে বিটুবি সেশন, সেমিনার, কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পর্যটন গন্তব্যের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী। এ ছাড়া বিটিটিএফ অ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র, প্রবেশ মূল্যের ওপর বিকাশ ক্যাশব্যাক অফার এবং পর্যটন সচেতনতা ও টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ প্রদর্শনী।
মেলার সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)।
মেলায় প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ টাকা। তবে ছাত্র-ছাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা ও জুলাই যোদ্ধাদের জন্য প্রবেশ ফ্রি।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে অবিলম্বে পদোন্নতির দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও মানববন্ধন করেছেন পদোন্নতিবঞ্চিত প্রভাষকেরা। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে রাজধানীর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) প্রাঙ্গণে ‘বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদ’ ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করেন প্রভাষকেরা। পরে দুপুরের দিকে সংবাদ সম্মেলন করে ১২ নভেম্বরের মধ্যে পদোন্নতি নিশ্চিতের দাবি জানান তাঁরা।
সংবাদ সম্মেলনে ৩৪তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া প্রভাষক সজল আলী লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
সজল আলী বলেন, চলতি সপ্তাহেও বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে পাঁচ শতাধিক কর্মকর্তাকে সুপারনিউমারারি পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষা ক্যাডারে প্রভাষক পর্যায়ের ৩২ থেকে ৩৭ ব্যাচ পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার কর্মকর্তা পদোন্নতির সব যোগ্যতা অর্জন করেও পদোন্নতি পাচ্ছেন না। নিয়মিত পদোন্নতি এখন শিক্ষা ক্যাডারে সোনার হরিণে পরিণত হয়েছে। শুধু পদোন্নতির ক্ষেত্রে নয়; পদ আপগ্রেডেশন, পদ সৃষ্টি, সাত কলেজ ইস্যুসহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই ক্যাডার। তবে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছেন শিক্ষা ক্যাডারের প্রারম্ভিক পদের সদস্য তথা প্রভাষকেরা।
সজল আলী বলেন, ‘আমরা চাই, দ্রুততম সময়ের মধ্যে পদোন্নতির জিও (সরকারি আদেশ) জারি করে আমাদের সমস্যার সমাধান করা হবে। আমরা সরকারি কর্মকর্তা। আমরা কাজ করতে চাই। আমাদের কর্মবিরতির মতো কোনো কর্মসূচিতে যাতে যেতে না হয়। তাই সরকারের কাছে আমাদের আহ্বান—আমাদের দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করুন।’
পদোন্নতির সিদ্ধান্ত নিতে ২ নভেম্বরের মধ্যে ডিপিসি (বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি) আয়োজন এবং ১২ নভেম্বরের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের যোগ্য প্রভাষকদের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়ার দাবি তুলে তিনি বলেন, ‘২ নভেম্বরের মধ্যে যদি ডিপিসির কোনো তারিখ না পাই এবং পদোন্নতির সমস্যার সমাধান করা না হয়, তাহলে আগামী ২ নভেম্বর লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করবে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদ। যথাসময়ে দাবি পূরণ না হলে পদোন্নতি বঞ্চনার কারণে সামাজিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাষকেরা “নো প্রমোশন নো ওয়ার্ক”-এর মতো কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবেন।’
চাকরির ১২ বছর পূর্ণ হলেও শিক্ষা ক্যাডারের অনেকে পদোন্নতি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করে সজল আলী বলেন, ‘আমরা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ৩২তম ব্যাচ থেকে ৩৭তম ব্যাচ পর্যন্ত যোগ্যদের অবিলম্বে পদোন্নতি চাই। সরকার ইচ্ছে করলে আমাদের পদোন্নতি দিতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ ও যথেষ্ট সদিচ্ছা। কেননা পদোন্নতিযোগ্যদের তালিকায় থাকা ৩৫তম ব্যাচ পর্যন্ত কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ থাকছে না। অর্থাৎ বেতনকাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। সরকারের কোনো আর্থিক খরচ ছাড়াই পদোন্নতি পেতে পারেন এসব ব্যাচের কর্মকর্তারা।’
সজল আলী বলেন, ৩২তম ও ৩৩তম বিসিএস ব্যাচের চার শতাধিক প্রভাষক চাকরিতে যোগদানের এক যুগ পরও প্রথম পদোন্নতি পাননি। এ ছাড়া ৩৪তম বিসিএস ১০ বছর, ৩৫তম বিসিএস ৯ বছর এবং ৩৬তম বিসিএস ৮ বছর, ৩৭তম বিসিএস ৭ বছরে পদার্পণ করেছে। প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির লক্ষ্যে গ্রেডেশনভুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যায় ৩২তম বিসিএসে রয়েছেন ৫৪ জন, ৩৩তম বিসিএসে ৩৬১ জন, ৩৪তম বিসিএসে ৬৩১ জন, ৩৬তম বিসিএসে ৪৬০ জন এবং ৩৭তম বিসিএসে ১৫৩ জন। এসব ব্যাচের কর্মকর্তারা যোগ্যতা অর্জন করলেও সবার পদোন্নতি হয়নি। অন্যদিকে একই ব্যাচের অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে প্রথম পদোন্নতি পেয়ে দ্বিতীয় পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন।
তানিম আহমেদ, ঢাকা
জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিনে বাস্তবায়ন করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এই প্রস্তাবকে বিএনপি ‘হাস্যকর’ বলেছে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) সুপারিশের আলোকে আদেশ জারি করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিষয়টি নিয়ে রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি হতে পারে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গত মঙ্গলবার জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে সরকারের কাছে চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দিয়েছে। সুপারিশে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ জারির পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গণভোটের আগে সরকার জাতীয় সনদের ভিত্তিতে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করবে, যা গণভোটে উপস্থাপন করা হবে। ফল ইতিবাচক হলে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা একযোগে এমপি ও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁরা প্রথম অধিবেশন থেকে ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করবেন; নির্ধারিত সময় পার হলে বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হবে।
দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিলের কথা বলা নেই। এ ক্ষেত্রে সংবিধান সংস্কার পরিষদকে গাঠনিক ক্ষমতা দেওয়া হলেও প্রথম অধিবেশন শুরুর ২৭০ দিনের মধ্যে জুলাই সনদ অনুসারে সংবিধান সংস্কার শেষ করবে এবং এরপর পরিষদের কার্যক্রম শেষ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি ধারাগুলো একই আছে।
কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, কমিশন মতামত দিয়েছে, এখন কাজ সরকারের। কমিশনের যেকোনো মতামত, পরামর্শ সরকার গ্রহণ করতে পারে, বর্জন করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। এখন সিদ্ধান্ত সরকার কী করবে? সেটা সরকারকেই নির্ধারণ করতে হবে।
একাধিক আইন বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রথম প্রস্তাবটি আইনগতভাবে দুর্বল হলেও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে কমিশন সেটি দিয়েছে। কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দলগুলোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস আছে। অনেকে মনে করেন, বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা তৈরি করা না হলে সংস্কার পরিষদে সনদের সব প্রস্তাব বাস্তবায়ন হবে না। এ প্রস্তাবের পক্ষে রয়েছে জামায়াত ও এনসিপি।
অবশ্য প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, সংবিধানে কোনো কিছু স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই ২৭০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সরকার না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে—এটা সঠিক নয়, এটি ভ্রান্ত ধারণা। সংবিধানে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অবশ্যই সংসদে পাস হতে হবে।
কয়েকজন আইন বিশেষজ্ঞ বলেন, সংবিধানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত করার প্রস্তাবটি অস্বাভাবিক। সেটা না করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন না হলে সংসদ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দেওয়া ভালো ছিল। এ রকম উদাহরণ তিউনিসিয়া, ভেনেজুয়েলায় হয়েছে। তাঁদের একজন বলেন, তাঁর মনে হয়, সরকার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করবে। কারণ, প্রথমটি করতে হলে ৪৮টি প্রস্তাবের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে, যা তৈরি করতে দুই মাস লাগতে পারে। দ্বিতীয়টির বিষয়ে সরকার চাইলে কালকেই আদেশ জারি করতে পারে।
দুটি প্রস্তাবের কারণে বিএনপির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁরা বলছেন, এতে সরকারের আলোচনা করার পথ তৈরি হয়েছে। সেদিক থেকে দুটি প্রস্তাবের উপযোগিতা আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব মানলে বিএনপিরও লাভ হবে। তাঁদের মতে, সংস্কার পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস না করলে তো বাস্তবায়ন হবে না। সে ক্ষেত্রে বিএনপির আপত্তি (নোট অব ডিসেন্ট) প্রয়োগ করা যাবে।
২৭০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদকে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতার প্রস্তাবের বিষয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘এই সময়ের মধ্যে সংস্কার প্রস্তাবগুলো গৃহীত না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে সংযুক্ত হবে—এটি একটি হাস্যকর ব্যাপার। অটোপাসের মতো কোনো বিষয় সংবিধানে থাকতে পারে না। এগুলো কীভাবে সুপারিশে এল আমি জানি না।’
এদিকে ঐকমত্য কমিশনের প্রথম প্রস্তাবকে সামনে রেখে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) আদেশ জারি করতে সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে জামায়াত ও এনসিপি। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘আমরা কমিশনের সুপারিশ করা প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী নভেম্বরে গণভোট করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছি।’
এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেন, সনদ বাস্তবায়নে কমিশনের সুপারিশ করা প্রথম প্রস্তাবে ভাষাগত অস্পষ্টতা আছে, সেটার আরও উন্নতি করা সম্ভব। তবে সেখানে বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিষয়ে স্পষ্ট করা আছে। তাই তাঁরা এটির পক্ষে। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কারপ্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে যাবে। কারণ, সেখানে বাস্তবায়ন পদ্ধতি উল্লেখ নেই।
১৭ অক্টোবর জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর হলেও সেদিন স্বাক্ষর করেনি এনসিপি। তখন দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা না পেলে তারা স্বাক্ষর করবে না। কমিশন সুপারিশ জমা দেওয়ার পরও স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি দলটি।
সরোয়ার তুষার বলেন, ‘সরকার যদি বিকল্প-১ প্রস্তাব অনুযায়ী আদেশ জারির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমরা স্বাক্ষর করব।’
একাধিক সূত্র জানায়, আদেশ জারির বিষয়ে সরকার গতকাল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। আজ বৃহস্পতিবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এটি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এরপর সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
