স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান পিছিয়ে ১৬ এপ্রিল

চলতি বছরের স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সাত দিন পিছিয়েছে সরকার। ৯ এপ্রিল এই পুরস্কার দেওয়ার কথা থাকলেও আগামী ১৬ এপ্রিল তা দেওয়া হবে।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানটি অনিবার্য কারণবশত ৯ এপ্রিলের পরিবর্তে আগামী ১৬ এপ্রিল বিকেল ৪টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘পুনর্নির্ধারিত তারিখের জন্য নতুন করে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হবে না। ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠানের জন্য পাঠানো আমন্ত্রণপত্র নিয়ে পুনর্নির্ধারিত তারিখের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে।’
জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে ২০২৬ সালের স্বাধীনতা পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
