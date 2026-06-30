হাছান মাহমুদ-নওফেলসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৬ আগস্ট দিন ধার্য করেছেন ট্রাইব্যুনাল।
আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–২ এই আদেশ দেন।
ফজলে করিম চৌধুরীসহ এই মামলায় গ্রেপ্তার থাকা পাঁচ আসামিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পড়ে শোনানোর পর উপস্থিত আসামিদের কাছে দোষ স্বীকার করেন কি না জানতে চান। তবে উপস্থিত আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন।
আজও আসামি ফজলে করিম চৌধুরীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ট্রাইব্যুনালে আনা হয়। পরে স্ট্রেচারে করে তাকে এজলাসে তোলা হয়।
ওয়াসিম আকরামসহ ৬ জনকে হত্যা ও শতাধিক মানুষকে গুরুতর আহত করার অভিযোগ আনা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে। গত ২ এপ্রিল তদন্ত সংস্থা আসামিদের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। পরে তা যাচাই–বাছাই করে ৫ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে প্রসিকিউশন। ৭ এপ্রিল তা আমলে নেন ট্রাইব্যুনাল। সেই সঙ্গে পলাতক ১৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়।
তবে রায়ের পর এজলাস থেকে হাজতখানায় নেওয়ার সময় হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘তারেক রহমানের আমলে ফরমায়েশি রায়ে আরেকবার সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রহসনের আদালতে ফরমায়েশি রায়ের নিন্দা করি। ইতিহাসে লেখা থাকবে, ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের আমলেও আমাকে প্রহসনের রায়ে সাজা দেওয়া হয়েছিল...১ ঘণ্টা আগে
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