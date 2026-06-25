Ajker Patrika
জাতীয়

মদ খাইতেও লাইন্সেস লাগে, এটা কোন দেশের আইন জানি না: এমপি শেখ মুজিবুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ জুন ২০২৬, ২১: ৪০
মদ খাইতেও লাইন্সেস লাগে, এটা কোন দেশের আইন জানি না: এমপি শেখ মুজিবুর রহমান
জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বাংলাদেশে মদ্যপানের জন্য লাইসেন্স নেওয়ার বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবাল। জাতীয় সংসদে তিনি বলেন, গাড়ি চালানো বা ব্যবসা পরিচালনার মতো মদ্যপানের ক্ষেত্রেও লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা তাঁর বোধগম্য নয়।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এসব কথা বলেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও মদ্যপানের লাইসেন্স ব্যবস্থার সমালোচনা করে এই সংসদ সদস্য বলেন, ‘গাড়ি চালাইতে লাইসেন্স লাগে, মোটরসাইকেল চালাইতেও লাইসেন্স লাগে, এমনকি দোকান চালাইতেও লাইসেন্স লাগে। কিন্তু এখন শুনি মদ খাইতেও নাকি লাইসেন্স লাগে। এটা কোন দেশের আইন, আমার জানা নেই।’

মদের দাম বাড়ানোয় অনেকে মনে কষ্ট পেয়েছেন বা মাইন্ড করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাঁরা মাইন্ড করেছেন, তাঁদের জন্য যেন লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে তিনি মদ ও মাদককে এক করে না দেখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পুলিশ অনেক সময় এক বোতল মদ পেলেই সাধারণ মানুষের নামে মামলা দিয়ে হয়রানি করার সুযোগ পায়, যা বন্ধ হওয়া দরকার।

বাজেট আলোচনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এই সংসদ সদস্য। তিনি বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় এবং তা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন।

শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালের মতে, অনেক থানায় টহল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত যানবাহন নেই। ফলে পুলিশের টহল কার্যক্রম জোরদার করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ কারণে পুলিশের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জমদসংসদ সদস্যজাতীয় সংসদ
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