বিচারপতিদের গবেষণা সহযোগী নিয়োগের সুপারিশ করতে কমিটি গঠনের নির্দেশ

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সহায়তায় গবেষণা সহযোগী নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই সংক্রান্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেনের বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
এর আগে বিচারপতিদের নিয়ে ২০২১ ও ২০২৩ সালের করা দুটি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন ও আইনের শিক্ষার্থীসহ ১৩ জন গত নভেম্বরে রিট করেন।
প্রাথমিক শুনানির পর গত ২৪ নভেম্বর হাইকোর্ট রুল জারি করেন। ওই রুল বিচারাধীন থাকাবস্থায় হাইকোর্ট বিভাগের প্রত্যেক বিচারপতির জন্য গবেষণা সহযোগী চেয়ে গত ৯ আগস্ট সম্পূরক আবেদনটি করেন।
আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ জীসান হায়দার।
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা আবারও পরিচালনা পর্ষদের হাতে দেওয়ার আলোচনায় উদ্বেগের মধ্যে পড়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। তাঁরা বলছেন, এটা হলে নিয়োগে দুর্নীতি হবে এবং তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই প্রতিবাদ জানিয়ে গত সোমবার এবং গতকাল মঙ্গলবার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছেন...১ ঘণ্টা আগে
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