ঈদযাত্রায় মোবাইল কোর্ট বাড়ছে ৬৯টি, অতিরিক্ত ভাড়ায় কঠোর নজরদারি: সেতুমন্ত্রী

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন সড়ক পরিবহন, সেতু ও নৌ পরিবহন মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সড়কপথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সারা দেশে ভ্রাম্যমাণ আদালতের (মোবাইল কোর্ট) সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন, সেতু ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, চালকের অদক্ষতা, অসচেতনতা এবং ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের কারণেই অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে।

আজ রোববার রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএ আয়োজিত সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে চেক বিতরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী জানান, গত ঈদুল ফিতরে সারা দেশে ২৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হলেও এবার ঈদুল আজহায় সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৬৯টি করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন বাস টার্মিনাল ও মহাসড়কে এসব মোবাইল কোর্ট দায়িত্ব পালন করবে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, যাত্রী হয়রানি ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

শেখ রবিউল আলম বলেন, “টার্মিনাল থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের সুযোগ তুলনামূলক কম থাকলেও মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রীরা বাড়তি ভাড়া দিয়ে গাড়িতে ওঠায় তা নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করে মন্ত্রী বলেন, চালকদের স্বেচ্ছাচারিতা, জনগণের অসচেতনতা এবং একই সড়কে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চলাচল দুর্ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। দুর্ঘটনা কমাতে সরকার প্রায় ২ হাজার ৮০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় চালকদের প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চোখ ও রক্তচাপ পরীক্ষা, মাদকাসক্তি শনাক্তকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করা হবে। দক্ষ চালক তৈরি এবং ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করা হলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

